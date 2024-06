O romance de Gisele Bündchen desmorona quando ela transfere a culpa para a lenda da NFL, Tom Brady

Gisele Bündchen o último romance morreu rapidamente e a modelo brasileira decidiu culpar o ex-marido, sete vezes campeão do Super Bowl, Tom Brady atribuindo os problemas à sua aparência no Netflix.

O ex-New England Patriot apareceu em um churrasco de celebridades onde sua família e ex-mulher viraram alvo de muitas piadas, pelas quais a jovem de 43 anos diz não ter sido bem pensada pelo marido divorciado e deixou seu novo homem, Joaquim Valentecaneta para atacar.

O passeio pela garrafa de vidro de Tom Brady se transforma em uma pequena catástrofe italiana

“Ela culpa o intervalo Tom“, disse uma fonte ao In Touch of Bündchen. “Ao concordar em fazer o assado, ele basicamente colocar um alvo nas costas de Joaquim.”

Brady e Bundchen se casaram em 2009 depois de começarem a namorar em 2006, e o casamento rendeu dois filhos. No entanto, tudo terminou em outubro de 2022, quando Bündchen pediu o divórcio. A mídia afirmou que isso estava relacionado à decisão do quarterback de prolongar sua carreira na NFL até os 40 anos, após sair da aposentadoria, mas isso é algo que ela negou.

Por que Valente recuou?

Valente, que não está acostumado com as famosas luzes da atenção da mídia ao namorar uma das modelos mais populares do planeta, supostamente não estava acostumado com o foco em si mesmo e em seu parceiro, apesar de serem amigos de longa data antes do relacionamento.

Acontece que a conexão pessoal não foi suficiente para que eles pudessem navegar pela situação juntos, eles agora colocaram seu relacionamento em espera e ele não foi visto na casa dela na Flórida desde abril de 2024, após começar a namorar um ano. atrás.

“Os holofotes foram demais para ele”, acrescentou uma fonte à In Touch. “Joaquim é um cara normal. Ele não está acostumado com toda a atenção que estava recebendo.

“Joaquim tornou-se parte da piada. Na verdade, as pessoas começaram a perguntar se ele era o motivo do divórcio. Ele odiava isso.”