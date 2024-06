O Shifty Shellshock de Crazy Town ficou sem teto nos meses anteriores à morte

Seth Binzer – o vocalista do Crazy Town – ficou sem teto nos meses anteriores à sua morte – de acordo com seu amigo e treinador sóbrio Tim Ryan … que nos conta que estava ajudando Binzer em sua jornada para a sobriedade nos últimos anos.

Como informamos… o médico legista do condado de Los Angeles disse Binzer – também conhecido como Choque de Concha Astuto – morreu na segunda-feira em uma casa em Los Angeles. De acordo com Tim, Binzer estava morando em uma barraca no McArthur Park, no centro de Los Angeles, depois de pular de casa em casa após uma recaída recente.