O técnico do Lakers, JJ Redick, nega alegação de uso de palavras com N

Treinador do Los Angeles Lakers JJ Redick está negando categoricamente que chamou uma mulher com a palavra N enquanto era membro do time masculino de basquete Duke … dizendo que a interação simplesmente nunca aconteceu.

Halleemah Nash – um autor, palestrante e ex-aluno da Duke – lançou a alegação bombástica nas redes sociais na terça-feira … alegando: “Só fui chamado de palavra N na minha cara por um homem branco uma vez na minha vida e foi no campus da Duke University enquanto eu trabalhava no time de basquete.”

Redick – ex-astro do basquete universitário na Duke e veterano de 15 anos na NBA – foi apresentado como o 29º treinador principal do Los Angeles Lakers na segunda-feira.

Antes de ingressar no Lakers, Redick trabalhou nas finais da NBA para a ESPN… e teve vários podcasts, incluindo “Mind the Game” com LeBron James – que poderia escolher ficar em Los Angeles e jogar sob o comando do ex-atirador nesta entressafra.