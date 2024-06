O técnico do Pistons, Monty Williams, após uma temporada, deve a ele US$ 65 milhões

O Detroit Pistons demitiu na quarta-feira o técnico Monty Williams após uma temporada, absorvendo os US$ 65 milhões restantes de seu contrato.

O presidente de operações de basquete do New Pistons, Trajan Langdon, que foi contratado há um mês, se reunia regularmente com Williams sobre o futuro da franquia, mas a decisão de demitir Williams foi tomada pelo nível de propriedade com Tom Gores, disseram fontes à ESPN.

Langdon deu a notícia a Williams na manhã de quarta-feira, disseram fontes.

Lamentáveis ​​últimas 5 temporadas para os Pistons Os Pistons terminaram com 68 derrotas, recorde da franquia, na temporada passada. Suas lutas não são novas, no entanto, já que eles têm a terceira pior porcentagem de vitórias em qualquer período de cinco temporadas na história da NBA, atrás de dois períodos sobrepostos do Vancouver Grizzlies. Equipe WL Pt. VAN (’95-96-’99-00) 78-300 .206 VAN (’96-97-’00-01) 86-292 0,228 DET (’19-20-’23-24) 94-290 0,245 MÍN. (’91-92-’95-96) 101-309 0,246 VAN (97-98-’01-02) 95-283 0,251 – Instituto Desportivo Elias

O vice-presidente do Gores e do Pistons, Arn Tellem, defendeu a demissão de Williams, disseram fontes.

Com o draft e a agência livre se aproximando, é um momento inoportuno para Langdon realizar uma busca por coaching. Os Pistons recentemente concordaram com os termos de contratar o assistente do New Orleans Pelicans, Fred Vinson, como assistente técnico de destaque, disseram fontes. Vinson tinha história com Williams e Langdon em Nova Orleans.

Gores atraiu Williams para Detroit com um contrato histórico de seis anos e US$ 78 milhões depois que ele foi demitido pelo Phoenix Suns e o encarregou da enorme reconstrução do Pistons. Williams planejou ficar de fora da temporada depois que sua esposa foi diagnosticada com câncer, mas ficou encantado com o namoro de Gores e a grande oferta para treinar o Detroit. Williams tinha um forte relacionamento com o gerente geral deposto, Troy Weaver.

Os Pistons empataram um recorde da NBA com uma seqüência de 28 derrotas consecutivas na temporada regular e terminaram com o pior recorde da liga, 14-68.

Os Pistons estão com 94-290 (0,245) nas últimas cinco temporadas, facilmente os piores da liga. Detroit foi o terceiro time mais jovem da liga.

Detroit tem a 5ª escolha no draft da NBA da próxima quarta-feira.

Os Pistons iniciam uma busca por treinadores enquanto os dois times com vagas – Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers – se aproximam da tomada de decisões em seus processos.

Williams chegou às finais da NBA como técnico do Suns em 2021-22, completando uma grande reviravolta com um recorde de 64-18 na temporada regular. Williams teve 194-115 (0,628) em quatro temporadas com o Suns e 173-221 (0,439) em cinco temporadas com os Pelicans, que culminaram com uma aparição nos playoffs.

Estatísticas e informações da ESPN contribuíram para este relatório.