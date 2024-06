O técnico holandês Ronald Koeman se irrita com a lista de ‘erros’

BERLIM, Alemanha – O técnico Ronald Koeman classificou o desempenho da Holanda na derrota por 3 a 2 para a Áustria como “terrível” e “terrível”.

A derrota deixa a Holanda em terceiro lugar no Grupo D e, embora ainda se tenha classificado para os oitavos-de-final, o seu percurso nas eliminatórias tornou-se muito mais difícil.

A Holanda ficou duas vezes atrás e empatou ambas, antes de Marcel Sabitzer marcar uma vitória sublime para a Áustria, colocando-a na liderança do grupo.

Koeman foi particularmente crítico em relação à maneira como sua equipe começou a partida, vendo a Áustria abrir o placar depois de apenas seis minutos, e criticou a maneira como eles se defenderam ao sofrer o segundo e o terceiro gols.

“Posso listar alguns erros”, disse Koeman depois. “Começamos muito mal. Não defendemos bem. Não fomos agressivos, faltou pressão e também perdemos a bola, principalmente no início, então foi muito ruim.

“Os jogadores correram muito, mas não nas posições, por isso foi horrível, muito mau. Não controlámos o jogo. O jogo contra a França foi razoável como equipa, mas hoje foi terrível.”

Koeman, que tem contrato até depois da Copa do Mundo de 2026, também enfrentou dúvidas sobre seu futuro na entrevista coletiva pós-jogo. Depois de ter sido completamente derrotado durante a maior parte do jogo contra a Áustria, o jogador de 61 anos foi questionado se pretende continuar como treinador após o torneio.

Ronald Koeman, na extrema esquerda, ficou desapontado com o desempenho da seleção holandesa na derrota na Euro 2024 para a Áustria. Imagens Getty

“Não é uma questão que deva ser abordada agora porque não gosto de falar sobre este tipo de questões: o que acontece se”, disse o ex-técnico do Barcelona. “Se isso acontecer tentarei dar uma resposta. Sou o responsável por este jogo, mas ainda estamos na próxima fase e temos que jogar muito melhor.

“Se falharmos, você pode me fazer esta pergunta [about my future] de novo.”

A Áustria, por sua vez, liderou o Grupo D, à frente da Holanda e da França. Depois de perder o primeiro jogo para a França, eles venceram as duas partidas seguintes e definiram um jogo das oitavas de final contra o vice-campeão do Grupo F – potencialmente a Turquia ou a Tcheca.

“Começámos com uma derrota por 1-0 frente à França e sabíamos que tínhamos de vencer a Polónia e depois terminar no topo do grupo, isso é incrível”, disse o seleccionador austríaco Ralf Rangnick “A probabilidade de vencermos aqui e a França não ganhasse, se você fizesse uma aposta, você seria um homem ou uma mulher muito rico.

“Fomos recompensados ​​por esse desempenho corajoso e enérgico.”