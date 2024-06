O triunfo de Bryson DeChambeau e o desgosto de Rory McIlroy determinados por centímetros no Aberto dos Estados Unidos

PINEHURST, NC – A tacada que Bryson DeChambeau teve para vencer o Aberto dos Estados Unidos de 2024 tinha 3 pés e 11 polegadas de comprimento.

A sua importância era óbvia, mas o significado da sua extensão ia além do momento único. No buraco 18, DeChambeau dirigiu para a esquerda, para a área nativa. Com árvores em seu caminho, tudo o que ele pôde fazer foi entrar no bunker do fairway, a 55 metros do buraco.

Mas, como havia feito durante toda a semana, DeChambeau se esforçou. Ele se adiantou e acertou “o tiro de bunker da minha vida” a um metro e meio. Assim como a tacada de Payne Stewart no Aberto dos Estados Unidos de 1999, a tacada de DeChambeau na defesa da areia será jogada continuamente nos próximos anos. No entanto, é raro que um torneio ofereça não apenas um daqueles momentos inesquecíveis, mas muito mais.

Menos de 30 minutos antes do icônico buraco para cima e para baixo de DeChambeau, Rory McIlroy estava no 16º green com uma vantagem de uma tacada e um par putt curto.

Dois pés e seis polegadas.

Este ano, McIlroy fez 496 tacadas dentro de três pés. Ele havia feito todos eles. Então, quando a bola roçou o lado esquerdo do buraco e não entrou, tudo mudou.

McIlroy estendeu a mão, pedindo que a bola parasse, mas era quase como se estivesse pedindo a si mesmo para se acalmar. Ele havia acertado a tacada com muita firmeza e de repente, quando DeChambeau estava no 16º fairway atrás dele, o torneio estava empatado.

O quatro vezes vencedor do Major pareceu superá-lo, subindo e descendo do bunker no 17 para o par e acertando seu chip shot perto do green no 18, a uma distância que deveria ter sido automática.

McIlroy errou duas tacadas importantes no final da rodada final do 124º Aberto dos Estados Unidos, perdendo a vantagem de duas tacadas. Imagens de Andrew Redington/Getty

Três pés e nove polegadas.

Desta vez, a tacada foi batida muito suavemente – deslizou para a direita e beijou o lábio antes de rolar. O que foi, a certa altura, uma vantagem de duas tacadas para McIlroy se transformou em um déficit de uma tacada. Do campo atrás dele, DeChambeau podia ouvir os gemidos. Ele pensou que precisaria de um birdie para vencer, mas agora bastaria um par.

“Uma injeção de adrenalina tomou conta de mim”, disse DeChambeau depois que McIlroy ficou bogey. “Eu disse: ‘Ok, você pode fazer isso'”.

Dentro da área de pontuação, alguns minutos depois, McIlroy ficou parado e assistiu. Com as mãos nos quadris e o chapéu quase fora da cabeça, tudo o que ele pôde fazer foi aceitar que não controlava mais seu destino, pois DeChambeau simplesmente precisava fazer um par com uma tacada semelhante ao erro de McIlroy.

Três pés e 11 polegadas. DeChambeau despejou no centro.

No espaço de uma hora, um torneio foi vencido e perdido por uma margem mínima. Houve outras tacadas que levaram a essas tacadas – boas e ruins. Mas, no final do dia, parecia que o desgosto e o triunfo haviam sido determinados por apenas alguns centímetros. Foi como se as narrativas em torno da grande seca de McIlroy e da evolução de DeChambeau tivessem sido solidificadas por um cocktail de habilidade, sorte e destino.

A tacada de DeChambeau no 18º green tinha um metro e meio de comprimento, fechando o 124º Aberto dos Estados Unidos. (Foto de Jared C. Tilton/Getty Images)

“Tive um pouco de sorte”, disse DeChambeau sobre as tacadas perdidas de McIlroy. “​​Golfe, é um jogo de sorte. Há muita sorte que precisa acontecer e seguir seu caminho até lá.”

É quando estas margens são realçadas, quando os jogadores não têm outra escolha senão dar crédito ao acaso por considerá-los favoráveis, que os desportos podem muitas vezes transformar-se de simples entretenimento num épico. Foi o que aconteceu domingo no Aberto dos Estados Unidos.

Pinehurst No. 2 preparou o cenário perfeitamente. Seu layout único de buracos criou justaposições dramáticas entre McIlroy e DeChambeau, já que eles frequentemente se cruzavam entre os tiros. Embora ter os dois no grupo final tivesse aumentado a natureza emocionante de seu duelo de idas e vindas, o fato de eles estarem separados parecia criar um tipo diferente de tensão.

Quando DeChambeau se aproximou do primeiro tee, um rugido pôde ser ouvido à frente no primeiro green. Um fã na varanda contou a DeChambeau o que havia acontecido.

“Rory fez birdie no primeiro!”

Quando ambos os jogadores fizeram a virada, o torneio se solidificou como uma corrida de dois jogadores. No cruzamento entre o oitavo green e o 10º tee, eles se encontraram novamente. Depois que McIlroy deu uma tacada de 15 pés para birdie no nono buraco e caminhou até o tee 10, DeChambeau teve que recuar um chip no oitavo green enquanto os fãs gritavam o nome de Rory.

“De vez em quando eu ouvia gritos de ‘Rory, Rory’, sobre o que ele estava fazendo, então eu sabia o que ele fazia com base nos rugidos”, disse DeChambeau. “Isso foi realmente divertido porque me deu o conhecimento do que eu tinha que fazer.”

DeChambeau fez par no 18º green para vencer o 124º Aberto dos Estados Unidos, seu segundo título importante. (Foto de Sean M. Haffey/Getty Images)

Apesar dos gritos de “EUA” que seguiram DeChambeau, não houve protagonista ou antagonista na história de domingo, apenas dois personagens convincentes tentando abrir caminho para a vitória. Stands como aquele no 13º green e no 14º tee trocaram de aliança ao testemunhar McIlroy e DeChambeau conduzindo o 13º green. Ambos fizeram passarinho. E enquanto McIlroy caminhava pelo 14º fairway após sua tacada inicial, ele não pôde deixar de dar uma olhada em onde a bola de DeChambeau havia caído.

“Sim, essa é a bola de Bryson, Rory. Dê uma olhada!” um fã gritou.

Nesse ponto, McIlroy estava com duas tacadas a mais e faltavam cinco buracos para jogar. Mas quando eles se cruzaram pela última vez enquanto McIlroy marchava pelo fairway 16 enquanto DeChambeau perseguia um birdie putt no 15, tudo estava empatado novamente. O bogey de três tacadas de DeChambeau em 15 pareceu colocar McIlroy de volta no controle. Então, McIlroy avançou para suas tacadas par em 16 e 18.

Dois pés e seis polegadas. Três pés e nove polegadas.

“Rory é um dos melhores que já jogou”, disse DeChambeau. “Ele ganhará vários outros campeonatos importantes. Não há dúvida. Acho que o fogo nele continuará a crescer.”

Enquanto DeChambeau se deleitava com a glória, a agonia de McIlroy foi diferente da dos campeonatos anteriores. Quando ficou aquém no Open de St. Andrews em 2022 e no US Open no LACC no ano passado, McIlroy se permitiu mostrar sua decepção, mas também demonstrar esperança.

Desde sua última vitória em um campeonato importante em Valhalla, McIlroy terminou entre os 10 primeiros em 21 vezes, o maior número de qualquer jogador durante esse período. (Foto de Sean M. Haffey/Getty Images)

“Quando eu finalmente vencer este próximo torneio importante, será muito, muito bom”, disse McIlroy no Aberto dos Estados Unidos do ano passado. “Eu passaria 100 domingos como este para conseguir outro campeonato importante.”

Desta vez, qualquer otimismo parecia ter evaporado no ar quente da Carolina do Norte.

McIlroy saiu da sede do clube, recusou-se a falar com a mídia e apenas se despediu de seu time antes de entrar no carro de cortesia. A placa em frente à sua vaga reservada no estacionamento indicava um lembrete cruel: Campeão do Aberto dos Estados Unidos de 2011. Há treze anos.

No momento em que DeChambeau segurou o troféu de prata nas mãos, saboreando sua vitória, McIlroy já havia saído da propriedade de Pinehurst, esperando que a distância e o silêncio o fizessem esquecer de ter ficado aquém mais uma vez.