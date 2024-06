O vencedor do UFC Vegas 93, Westin Wilson, reage por não receber um bônus de US$ 50 mil – depois de ler o relatório que ele recebeu

Por alguns segundos, Westin Wilson pensou que a noite do UFC Vegas 93 não poderia ter sido melhor – desde sua primeira vitória no UFC e sua primeira finalização no UFC como o maior azarão do card contra Jeka Saragih, até a leitura online de um proeminente Site de MMA que ele ganhou um bônus de desempenho de US$ 50 mil.

Isto é, até se descobrir que o relatório era impreciso.

“[An MMA website] anunciaram, anunciaram que eu consegui”, disse Wilson ao MMA Fighting. “Eu estava tipo, [‘I got a bonus.’] Então mandei uma mensagem para meu gerente e perguntei: ‘Entendi?’ E ele disse, ‘Não’, e eu disse, ‘O quê?’”

No final, os bônus de desempenho foram oficialmente para Tatsuro Taira e Brady Hiestand, enquanto Gabriella Fernandes e Carli Judice receberam honras de Luta da Noite.

A confusão não decorreu apenas do erro do relatório, mas de tudo o que envolve a finalização e de todo o evento em si. Wilson conseguiu a única finalização no primeiro round do card, e fez isso com apenas a 12ª finalização com triângulo e braço na história do UFC como um azarão de quase 3 para 1.

À medida que o card avançava, as finalizações eram poucas e espaçadas, e quando o evento principal terminou com Taira ganhando um nocaute técnico no segundo round contra Alex Perez devido a uma lesão infeliz, Wilson acreditou que seria a escolha certa para o bônus.

“Treinador [Thompson] e eu pensei, ‘Sim, conseguimos’”, explicou Westin. “Porque [I thought] houve apenas quatro finalizações no card: uma foi por nocaute técnico por lesão e eles nunca dão bônus de desempenho por isso, e duas foram com mata-leão no terceiro round. O meu foi uma finalização no primeiro round, eu era o maior azarão e pensei, ‘Tinha que ser eu’, e então, quando não foi, fiquei tão deprimido, tipo, ‘Oh, cara!’”

Wilson disse ao MMA Fighting que ele pediu pessoalmente ao matchmaker Sean Shelby mais uma chance depois de sofrer derrotas para Joanderson Brito e Jean Silva para começar sua corrida no UFC. O UFC realizou seu desejo, mas contra outro atacante poderoso e com capacidade de nocaute.

Na preparação, Wilson trabalhou muito no lado mental das coisas, inclusive trabalhando com um psicólogo esportivo para ajudá-lo a separar o lutador do marido, pai e trabalhador fora do octógono. Adicionar isso ao seu regimento ajudou Wilson a perceber que lutar com menos pressão, mas dando tudo de si dentro do octógono, seria o suficiente.

Com vitórias morais que levaram à maior vitória de sua carreira, Wilson vai se lembrar muito daquele dia no UFC APEX, principalmente por quem estava presente para ver isso acontecer.

“Quero dizer, a vitória foi tão fantástica poder ver minha esposa e a emoção que [she showed], porque minha esposa não me vê lutar”, disse Wilson. “Ela não assiste. Ela assistiu minha primeira luta amadora e depois disse: ‘Terminei. Não quero mais assistir. Então ela não me via lutar há mais de uma década, e ela estar lá e assistir foi fantástico, e foi muito legal.

“Lembro-me logo depois de ganhar… olhei e vi minha esposa e ela estava chorando, vi meus pais chorando e tudo mais e pensei, ‘Sim, isso é legal, isso é incrível.’ É uma imagem que ficará gravada em meu cérebro para sempre.”