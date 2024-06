O veterano segurança Tony Jefferson termina a aposentadoria e se junta ao Chargers

LOS ANGELES – Os Chargers contrataram o safety Tony Jefferson na sexta-feira, anunciou a equipe.

Jefferson passou a última temporada como estagiário de olheiros no Baltimore Ravens depois de anunciar sua aposentadoria em maio de 2023. Como estagiário, ele trabalhou com o atual gerente geral do Chargers, Joe Hortiz, que era então diretor de pessoal de jogadores do Ravens.

Antes de se dedicar ao olheiro, Jefferson jogou por 10 temporadas na NFL. Isso incluiu três temporadas e meia em Baltimore, onde trabalhou com o atual coordenador defensivo do Chargers, Jesse Minter, assistente defensivo e treinador de defesa dos Ravens de 2017 a 2020.

“Tony é um cara que conheço desde 2017 e apenas um profissional que conhece muito bem algumas das coisas que estamos fazendo defensivamente”, disse Minter. “… Acho que ele realmente quer jogar. Ele voltou à forma do futebol nos últimos dois meses, então será interessante ver como isso vai acontecer.”

Jefferson jogou pela última vez com o New York Giants em 2022, onde disputou nove partidas e fez 23 tackles.

Os Chargers trouxeram Jefferson para o minicamp do time em regime de teste, e ele causou uma forte impressão nos companheiros de equipe, incluindo o safety All-Pro Derwin James Jr.

James disse aos repórteres na quinta-feira que Jefferson ajudou os jogadores a entender a terminologia do esquema de Minter e que espera que o time contrate Jefferson.

Jefferson, 32 anos, competirá pelo terceiro lugar na tabela de profundidade de segurança dos Chargers, atrás de Alohi Gilman e James. É uma posição importante para os Chargers porque James provavelmente jogará em algum slot cornerback, edge rusher e outras posições na defesa.

James aludiu a isso, dizendo aos repórteres: “Isso me permite movimentar-me um pouco”.

Jefferson é o mais recente ex-jogador dos Ravens a se juntar aos Chargers, seguindo uma longa lista que inclui o tight end Hayden Hurst, os running backs Gus Edwards e JK Dobbins, o center Bradley Bozeman e o tight end Ben Mason.