O vídeo da câmera do corpo de prisão de Justin Timberlake DWI não será lançado tão cedo

O TMZ apresentou oficialmente um pedido de cópia do vídeo – que sabemos ter sido feito durante o momento da prisão na terça-feira – e a polícia de Sag Harbor acabou de nos responder com sua resposta… dizendo que estão negando o pedido pela filmagem e citando um estatuto interessante.

De acordo com o SHPD… o motivo pelo qual eles não abandonarão o vídeo da câmera corporal (por enquanto) é por causa de uma lei específica de Nova York que trata da divulgação de registros públicos.

Existem outras disposições no estatuto que dão aos polícias a liberdade de libertar este tipo de coisas – incluindo a possibilidade de privar uma pessoa do direito a um julgamento justo ou a um julgamento imparcial – mas os polícias não estão a citar isso aqui.

Lembre-se… o advogado de defesa de Justin disse que iria defender vigorosamente seu cliente contra as acusações, e que JT teria mais a dizer publicamente sobre isso mais tarde.

Ele também observou que eles estavam em processo de obtenção de descobertas do escritório do promotor.

De qualquer forma… não será lançado no futuro próximo – então não teremos uma noção do que exatamente aconteceu por um tempo. Você tem que imaginar JT e companhia. estão felizes com isso.