O vídeo de Simone Biles ressurge onde ela duvida que possa competir nas Olimpíadas de Paris 2024

EUem janeiro de 2024, Simone Biles, o 23 vezes campeão mundial, disse à Vanity Fair: “Se eu não chegar a Paris, isso não vai me esmagar de forma alguma”. Esta afirmação parecia sugerir um certo distanciamento da ideia de competir no Olimpíadas de Paris 2024.

No entanto, com a aproximação de junho, tornou-se cada vez mais evidente que Biles estava no caminho certo para garantir uma vaga na equipe olímpica. Suas excelentes performances ao longo da temporada, marcadas por um recorde estelar de medalhas em todos os aparelhos, demonstraram sua habilidade e domínio incomparáveis ​​na ginástica.

Um vídeo de mídia social ressurgido revelou uma Simone Biles mais jovem, de 22 anos, expressando dúvidas sobre sua capacidade de competir em alto nível em 2024 devido a preocupações com sua idade. Apesar de suas conquistas notáveis, ela expressou incerteza sobre seu futuro no esporte. No entanto, a sua excelência contínua e dedicação inabalável provaram que a idade é apenas um número para esta atleta excepcional.

Simone ignora preocupações “muito antigas”

O contraste entre as dúvidas anteriores de Biles e seu sucesso atual é destacado em um tweet viral recente de @ILoovEnglish. O tweet mostra uma Simone Biles mais jovem expressando suas reservas sobre competir nas Olimpíadas de Paris em 2024. A legenda diz: “Entrevista de 2019 em que Simone Biles é questionada sobre competir nas Olimpíadas #Paris2024, ela diz: ‘Estarei bem velha, talvez nas arquibancadas, mas provavelmente não na quadra competindo’. AH! A velha Simone ficaria feliz em saber que ainda é a CABRA e a melhor ginasta do mundo.” Este tweet serve como um lembrete da jornada de Biles e da evolução de sua mentalidade como atleta.

Apesar de suas preocupações anteriores com a idade, a trajetória atual de Biles indica que ela está longe de ser “velha demais” para competir no mais alto nível. Sua excelência contínua solidificou seu status como uma das maiores ginastas de todos os tempos.

Concluindo, embora Biles tenha expressado dúvidas no passado sobre sua participação nas Olimpíadas de 2024, seu desempenho excepcional e dedicação inabalável provaram o contrário. À medida que ela continua a desafiar as expectativas e a mostrar a sua habilidade incomparável, fica evidente que a idade não é um fator limitante para esta atleta extraordinária.