O vocalista do Crazy Town, Shifty Shellshock, morre aos 49 anos

Mais conhecido por seu nome artístico Shifty Shellshock, Binzer faleceu na segunda-feira em uma residência em Los Angeles, de acordo com o Los Angeles County Medical Examiner. Uma investigação está em andamento para determinar a causa da morte.

O grupo lançou seu single de 2000, “Butterfly”, que disparou para o topo da parada musical Billboard Hot 100. Seu álbum de estreia, “The Gift Of Game”, também foi um sucesso, vendendo mais de 1,5 milhão de cópias.

Mas, seu disco de 2002, “Darkhouse”, caiu e queimou com o público e a banda logo se separou. Anos depois, eles voltaram e lançaram um terceiro álbum, “The Brimstone Sluggers”.

Durante sua vida, Binzer teve alguns problemas com a lei. Em 2011, ele foi preso por ter mandados pendentes depois que a polícia respondeu a uma briga doméstica com sua namorada em Los Angeles em 2023, Binzer foi preso por dirigir alcoolizado na Carolina do Sul.