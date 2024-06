O’Connell confirma que Sam Darnold começará no campo de treinamento dos Vikings

EAGAN, Minnesota – Sam Darnold continuará como zagueiro principal do Minnesota Vikings quando o campo de treinamento começar no próximo mês, disse o técnico Kevin O’Connell na quarta-feira, enquanto o time encerrava seu último OTA da primavera.

O’Connell não chegou a projetar nada além disso, dizendo que planeja um campo de treinamento “competitivo” em muitas posições. Os Vikings têm outros três zagueiros em seu elenco: o novato JJ McCarthy e os veteranos Nick Mullens e Jaren Hall.

“Não tivemos que lançar um gráfico de profundidade ou algo parecido”, disse O’Connell, “mas sim, eu diria que Sam seria o cara que eu procuraria com base na primavera que ele teve e realmente onde ele está. em sua carreira e sua jornada como quarterback, e o que ele foi capaz de fazer entrando e [hitting] começar a correr e tirar vantagem de uma situação competitiva.”

O’Connell disse que lembrou a todos os quatro zagueiros que os gráficos de profundidade não ditam o futuro, especialmente porque Minnesota iniciou quatro zagueiros na temporada passada. O treinador principal viu melhorias em todas as opções atrás de Darnold, desafiando-os a permanecerem preparados.

Sam Darnold foi titular em apenas sete jogos nas últimas duas temporadas, ingressando no Minnesota Vikings depois de uma temporada no San Francisco 49ers e duas no Carolina Panthers. Nick Wosika/Ícone Sportswire

“Tenho total compreensão de que controlamos muito em tudo isso, e é isso que desafiei os quarterbacks a fazer – controlar o que puderem, que é a sua preparação”, disse O’Connell. “Quão detalhado você pode ser? Você consegue acumular bons períodos de prática? Bons dias juntos? E antes que você perceba, você está olhando para cima e não se trata do acampamento que você fez, mas sim de sua prontidão para ajudar o Vitória do Minnesota Vikings.”

Darnold concordou em 12 de março com um contrato de um ano no valor de US$ 10 milhões, um dia depois que o atual Kirk Cousins ​​concordou em assinar com o Atlanta Falcons. Os Vikings sabiam na época que provavelmente contratariam um quarterback, mas não queriam jogar contra McCarthy – sua seleção na décima posição geral – até que ele estivesse o mais perto possível de estar pronto.

Falando aos repórteres na quarta-feira, McCarthy disse que passou a primavera mais focado em melhorar do que em competir com Darnold, Mullens e Hall. Observadores atentos notaram alguns arremessos fortes, incluindo um dardo na semana passada para o recebedor Trent Sherfield no último dia do minicamp obrigatório, bem como alguns que quicaram na frente dos recebedores ou passaram por cima de suas cabeças.

McCarthy disse compreender que “o crescimento não é uma linha reta”. Ele acrescentou: “Sobe. Desce. Sobe. Desce. Mas estou tentando manter essa trajetória de subir e subir. Sinto que estou nisso. Apenas atacando todos os dias com um mentalidade de crescimento, e isso tem me feito bem até agora.”

Questionado se isso torna mais fácil aceitar os erros que cometeu, McCarthy disse: “Eu definitivamente me desanimo, apenas sendo o perfeccionista que sou. Mas você tem que [accept it]. Eles são inevitáveis. O fracasso é inevitável nos esportes. Você apenas precisa aprender com eles e aprender com essas pequenas quedas e não se apegar emocionalmente a eles. É nisso que tenho trabalhado.”

As primeiras duas semanas do campo de treinamento, disse O’Connell, serão sobre “realmente identificar e preparar o cenário para como queremos que algumas dessas competições se desenvolvam de maneira justa”. McCarthy disse que “é claro” quer jogar o mais rápido possível, mas que o acordo dos Vikings tem sido “uma bênção” até agora.

“Cresci assistindo Sam Darnold durante toda a minha vida”, disse McCarthy. “Ser capaz de apenas sentar lá e observá-lo, observar Nick, observar Jaren… não é o que eles dizem para mim, é o que eles fazem. E apenas ser uma esponja e observá-los e, eventualmente, espero, um dia superá-los. Mas agora, eles são apenas seres humanos fenomenais que estão compartilhando sua sabedoria comigo, e não posso agradecê-los o suficiente e mal posso esperar pelo campo de treinamento.”