Oficial do card de luta do UFC Arábia Saudita com nova escalação

Robert Whittaker tem um novo oponente, mas as apostas em sua próxima luta são igualmente altas.

O ex-campeão dos médios é a atração principal do evento de sábado do UFC na Arábia Saudita contra o promissor desafiante Ikram Aliskerov. Whittaker buscava uma vitória marcante sobre Khamzat Chimaev na esperança de ganhar outra chance pelo ouro no UFC, mas Chimaev foi forçado a desistir devido a doença. Aliskerov agora chega ao local do evento principal em um curto espaço de tempo.

Na co-luta principal, o rebatedor peso pesado Sergei Pavlovich enfrenta Alexander Volkov em uma luta que também tem implicações para o contendor. Pavlovich luta pela primeira vez desde que foi nocauteado por Tom Aspinall no UFC 295, enquanto Volkov viaja para a Arábia Saudita em uma sequência de três vitórias consecutivas.

Também no card principal, Kelvin Gastelum luta contra Daniel Rodriguez em uma luta de meio-médio, os pesos penas Muhammad Naimov e Melsik Baghdasaryan se enfrentam, e os finalistas meio-pesados ​​​​Johnny Walker e Volkan Oezdemir abrem a parte ABC do show.

Veja abaixo a escalação do UFC Arábia Saudita.

Cartão principal (ABC, ESPN + às 15h ET)

Robert Whittaker x Ikram Aliskerov

Sergei Pavlovich x Alexander Volkov

Kelvin Gastelum x Daniel Rodriguez

Muhammad Naimov x Melsik Baghdasaryan

Johnny Walker vs. Volkan Oezdemir

Card Preliminar (ESPN, ESPN + às 12h ET)

Shara Magomedov x Joilton Lutterbach

Nasrat Haqparast vs. Jared Gordon

Rinat Fakhretdinov vs. Nicholas Dalby

Kyung Ho Kang vs. Muin Gafurov

Magomed Gadzhiyasulov vs. Brendson Ribeiro

Sedriques Dumas x Denis Tiuliulin

Xiao Long x Chang Ho Lee