Oilers sobrevivem à tentativa de retorno dos Panteras para forçar o Jogo 6

SUNRISE, Flórida – Connor McDavid marcou dois gols e duas assistências para somar à sua histórica pós-temporada, Evan Bouchard acrescentou três assistências e os Edmonton Oilers se defenderam da eliminação mais uma vez ao derrotar os Florida Panthers por 5 a 3 no jogo 5 da Stanley Cup Final na noite de terça-feira.

Connor Brown, Zach Hyman e Corey Perry também marcaram gols para os Oilers, que marcaram os três primeiros gols do jogo para assumir o controle – e então aguentaram até o final para reduzir a vantagem da Flórida na série do título para 3-2. Stuart Skinner parou 30 arremessos para os Oilers e McDavid selou com uma rede vazia nos segundos finais.

Evan Rodrigues e Matthew Tkachuk marcaram cada um um gol e uma assistência para a Flórida, e Oliver Ekman-Larsson também marcou para os Panteras. Sergei Bobrovsky parou 19 arremessos para a Flórida, que verá sua espera de 30 anos pelo primeiro título da Stanley Cup da franquia durar pelo menos mais três dias.

O jogo 6 será em Edmonton na noite de sexta-feira.

Os quatro pontos deram a McDavid 42 nesses playoffs, o quarto maior em uma única pós-temporada na história da NHL. Os únicos jogadores à sua frente são aqueles que todos esperariam: Wayne Gretzky fez 47 pontos em 1985, Mario Lemieux fez 44 em 1991 e Gretzky fez 43 em 1988.

McDavid terá pelo menos um – e, ele espera, dois – jogos para somar a esse total. Se houver um Jogo 7, será no Sunrise na noite de segunda-feira.

Foi a primeira vez na história dos Panteras que jogaram em casa com chance de ganhar a Copa. Outra multidão com ingressos esgotados veio, alguns pagando mais de US$ 1.000 cada por ingressos no mercado secundário – a multidão elevando o público total da Flórida para a temporada para mais de 1 milhão pela primeira vez.

Eles vieram ver o troféu.

Os Oilers simplesmente não permitiriam que isso acontecesse.

Edmonton começou a noite marcando 10 dos últimos 11 gols da série – um terceiro período por 2 a 0 na derrota no jogo 3, depois a brincadeira de 8 a 1 no jogo 4.

E os Oilers continuaram de onde pararam, com uma clínica absoluta de hóquei em times especiais.

O jogo 5 começou exatamente como o jogo 4, com Edmonton marcando um gol short-handed. Brown ajudou na noite de sábado; ele marcou sem ajuda neste, e os Oilers estavam a caminho. A Flórida cobrou pênalti – interferência de Niko Mikkola – quando o tempo expirou no primeiro e custou caro.

Hyman fez 2 a 0 faltando dois segundos para o fim do power play de abertura do segundo período, e McDavid aumentou a vantagem de Edmonton para 3 a 0 de um ângulo ridiculamente difícil que ele fez parecer fácil três minutos depois.

A vantagem de três gols é infalível na final da Copa Stanley há quase duas décadas; nenhum time havia perdido depois de vencer por três pontos em um jogo da série do título desde Edmonton contra o Carolina em 2006. Todos os times desde então, 39-0 nesses jogos.

Faça 40-0. Mas os Panteras tornaram tudo interessante.

Estava 4-2 no final do segundo tempo, com Tkachuk e Rodrigues marcando gols no primeiro dos playoffs de Perry – criado por um passe brilhante de McDavid. Ekman-Larsson marcou no início do terceiro, mas o empate nunca aconteceu. Skinner se manteve firme repetidas vezes e enviou a série de volta à sua cidade natal para o Jogo 6.