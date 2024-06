Oilers venceram Stars no jogo 5 e lideram por 3-2 na final do Oeste

ARLINGTON, Texas – Ryan Nugent-Hopkins marcou dois gols rápidos no power play, Stuart Skinner parou 19 arremessos e os Edmonton Oilers venceram o Dallas Stars por 3 a 1 na final da Conferência Oeste na noite de sexta-feira para levar um 3-2 líder da série.

Não houve nenhum gol de power play de nenhum dos times nesta série até que Nugent-Hopkins marcou no rebote apenas 18 segundos após um pênalti no primeiro período. Isso foi 2 segundos a mais do que ele levou para marcar quando os Oilers conseguiram uma vantagem masculina novamente após um pênalti logo no primeiro minuto do segundo período.

O jogo 6 é domingo à noite em Edmonton. Com uma vitória em casa, os Oilers avançariam para sua primeira final da Stanley Cup desde 2006. Eles estavam com 5-12-1 em novembro e já haviam feito uma mudança de treinador.

Philip Broberg marcou um gol logo dentro da linha azul para os Oilers. Evan Bouchard ajudou em ambos os gols do power play, enquanto o capitão Connor McDavid e Leon Draisaitl tiveram um ajudante cada um em um deles.

Os Stars saltaram à frente por 2 a 0 nos primeiros 5:29 do jogo 4 em Edmonton e pareciam estar prontos para dominar a série. Em vez disso, eles não marcaram outro gol por quase 109 minutos, estendidos ao longo de seis períodos, na maior seca de gols da temporada.

Edmonton marcou oito gols consecutivos, empatando no final do primeiro período na noite de quarta-feira, parte de cinco gols sem resposta na vitória por 5-2 antes de avançar por 3-0 na sexta-feira. Os Stars, agora com 4-6 em casa nesta pós-temporada, finalmente conseguiram outro disco na rede quando Wyatt Johnston marcou a 5:51 do fim.

Jake Oettinger fez 23 defesas para os Stars.

Dallas fez apenas seis chutes a gol no meio do jogo, mas Skinner já tinha algumas defesas de qualidade até então – e mais depois disso, inclusive no único power play dos Stars no final do segundo período.

Skinner desperdiçou uma chance única de Johnston, de 21 anos, apenas segundos depois de rejeitar Miro Heiskanen durante aquele jogo de poder. Então, no início do terceiro, Johnston foi negado em um chute certeiro antes do backhand de Matt Duchene.

Oettinger realmente não teve chance no primeiro gol de Nugent-Hopkins, quando marcou no rebote após o chute de Bouchard ter sido bloqueado por Chris Tanev, o defensor que havia sido questionado para o jogo depois de chutar com o pé direito no segundo período de o último jogo. O disco foi direto para Nugent-Hopkins, do lado oposto do goleiro.

Heiskanen recebeu uma penalidade por atraso de jogo apenas 50 segundos após jogar o disco por cima do vidro e cair nas arquibancadas. Edmonton precisou de apenas 16 segundos para marcar, com Draisaitl alimentando Nugent-Hopkins para um chute instantâneo de 9 metros.

Quatro minutos depois, Evander Kane venceu Joe Pavelski no círculo direito, então Adam Henrique levou o disco para Broberg para um chute de longa distância.

Pavelski, que disputou seu 200º jogo nos playoffs da carreira, teve uma colisão ombro a ombro no primeiro período com o também patinador Corey Perry, de 39 anos, que com 208 jogos nos playoffs é o único outro jogador ativo com pelo menos 200. Perry saiu e foi para o vestiário, mas voltou ao gelo no segundo tempo.