OJ Simpson pode ter ido à cena do assassinato no Ford Bronco de outra pessoa

OJ Simpson foi para a ex-mulher Nicole Brown SimpsonEle morava no condomínio na noite dos assassinatos em um Ford Bronco, mas há evidências de que o Bronco não era dele.

TMZ tem um novo documentário sobre Tubi – ‘OJ How He Really Did It’ – no qual Harvey Levinentão repórter da KCBS-TV em Los Angeles, compartilha histórias nunca antes ouvidas sobre os assassinatos.

Uma coisa que sempre o intrigou… como é que OJ teria ficado encharcado de sangue depois de esfaquear brutalmente 2 seres humanos até a morte, mas seu Ford Bronco tinha relativamente pouco sangue dentro do veículo?

Harvey entrevista ex-oficial do LAPD Jim Holcomb, que acredita que OJ dirigiu até a casa de Nicole em um Bronco idêntico ao dele. Há uma teoria: OJ pode ter conhecido alguém em seu prédio comercial em Brentwood – a uma curta distância do de Nicole – pulou em um Bronco diferente, foi para o condomínio, cometeu os assassinatos e depois voltou para seu escritório, onde voltou em seu veículo.

Eles têm uma observação… o melhor amigo de OJ, Al Cowlings, tinha um Bronco idêntico que Al dirigia durante a infame perseguição em baixa velocidade. Não há provas de que OJ usou o Bronco de Al, mas é interessante, e a polícia não examinou o Bronco de Al por 5 dias após os assassinatos – após a perseguição. Sempre houve rumores de que Al pode ter ajudado OJ após o fato, mas isso nunca foi provado.





Harvey não acredita na versão dos acontecimentos do promotor – que OJ foi até a casa de Nicole para matá-la. Ele acredita que OJ foi lá para cortar os pneus do carro dela – algo que ele havia feito um mês antes – e entrou no pátio dela, onde Ron Goldman apareceu de repente e ele enlouqueceu.



