Oklahoma e Brent Venables concordam com novo acordo de 6 anos antes da mudança da SEC

Oklahoma concordou com um novo contrato de seis anos com o técnico de futebol Brent Venables, que inclui um aumento significativo e acrescenta duas temporadas adicionais.

O novo contrato, que o conselho de regentes de Oklahoma aprovou na sexta-feira, manterá Venables sob contrato em Norman até a temporada de 2029. O negócio tem um valor total de US$ 46 milhões, disseram os regentes. O treinador de 53 anos deve ganhar US$ 7,225 milhões em 2024, antes que seu salário suba para US$ 7,625 milhões em 2025, chegando a US$ 7,925 milhões no último ano. Ele assinou um contrato de seis anos no valor de US$ 43,5 milhões quando chegou aos Sooners em dezembro de 2021.

Venables está saindo de uma temporada 10-3 em Oklahoma, e o compromisso da escola é parte de um esforço geral para ajudar a preparar o programa quando ele entrar na SEC este ano.

Em Oklahoma, Venables tem 16-10 anos em duas temporadas e garantiu uma classe de recrutamento entre os 10 primeiros em 2024. Oklahoma tem a 7ª classe no ranking de classe de 2025 da ESPN.

Venables foi um assistente técnico e coordenador de sucesso de longa data em Kansas State, Oklahoma e Clemson. Ele treinou em oito jogos do campeonato nacional.

Ele aceitou o cargo de Oklahoma há dois anos, depois de ser seletivo por uma década para se tornar treinador principal. Sua decisão veio depois de ser o eixo de duas equipes que conquistaram títulos nacionais em Clemson.

A partir do momento em que Venables chegou à OU, a escola se preparou para a mudança para a SEC. Aumentou significativamente o compromisso financeiro com o pessoal de apoio, que incluiu mais 22 membros na primeira temporada de Venables em comparação com o ano anterior.

O contrato foi formalmente aprovado pelo Conselho de Regentes da OU na tarde de sexta-feira.

A segunda temporada de Venables incluiu uma derrota para o terceiro colocado do Texas no jogo Red River Rivalry, que destacou uma temporada regular de 10-2. Oklahoma completou a temporada regular com uma vitória por 69-45 sobre o TCU antes de cair para o Arizona no Alamo Bowl.

Oklahoma estreia na SEC nesta temporada – o programa vem crescendo há quase três anos. Tem uma programação que inclui jogos de rua em Ole Miss, Missouri e LSU, além do tradicional jogo em local neutro contra o Texas. A programação inicial inclui Alabama e Tennessee.

Oklahoma chegará à SEC com dois dos melhores jogadores defensivos da liga – o linebacker Danny Stutsman e o safety Billy Bowman Jr.