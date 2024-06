Oklahoma vence o Texas no jogo 1 da Women’s College World Series

OKLAHOMA CITY, Oklahoma – O papel do número 2 do Oklahoma como “azarão” – como a técnica Patty Gasso chamou os Sooners na terça-feira – não durou muito.

No jogo 1 das finais do Women’s College World Series, Oklahoma retomou seu papel de florete do Texas, derrotando os Longhorns por 8-3 enquanto lançava três home runs enquanto a titular Kelly Maxwell segurava os tacos nº 1 dos Longhorns sob controle.

Maxwell, uma transferência fora de temporada do estado de Oklahoma que cruzou os limites da rivalidade para se juntar aos Sooners, estava fazendo sua primeira aparição nas finais do WCWS. Apesar de lançar 148 arremessos na terça-feira para ajudar os Sooners a sobreviver a um jogo de eliminação contra a Flórida, Maxwell fez todas as sete entradas na quarta-feira, eliminando oito e permitindo apenas uma corrida merecida em 119 arremessos.

“Kelly foi magistral durante todo o jogo”, disse Gasso. “O sonho dela tem sido – ela nunca esteve tão longe, e quando agora você está no campeonato, a adrenalina tomou conta dela. Mas ela não vai desistir dessa oportunidade. Perguntei se ela queria a bola. Ela olhou para mim como, ‘Duh.’ Eu fico tipo, ‘OK, estamos bem’”.

No lado do Texas, a corrida de contos de fadas de Teagan Kavan no WCWS terminou quando o calouro, que havia feito dois shutouts de um golpe contra Stanford, iniciou o jogo acertando Jayda Coleman com um arremesso e, em seguida, desistiu de um home run para a estrela de Oklahoma, Tiare Jennings. , que atingiu seu 11º home run na WCWS, um a menos que o recorde de todos os tempos.

Kavan perdeu depois de desistir de cinco corridas merecidas e três home run em 2⅓ entradas contra os Sooners.

“Temos que sair e controlar o jogo um pouco melhor no primeiro inning. Um começo difícil para o nosso calouro”, disse o técnico do Texas, Mike White, sobre Kavan. “Obviamente, Teagan era nossa mão quente. Se eu não tivesse começado com ela, outra pessoa desistindo das corridas, eu diria por que não comecei com Teagan? Você monta o cavalo que o levou até lá.”

As oito corridas dos Sooners foram a terceira maior em um jogo da série do campeonato WCWS, atrás dos jogos de 16 e 10 corridas contra os Longhorns em 2022. Oklahoma está agora 6-0 contra o Texas em jogos de torneio da NCAA, superando os Longhorns por 55-14.

Enquanto os Longhorns diminuíram a diferença este ano, vencendo uma série da temporada regular contra os Sooners pela primeira vez desde 2009, a derrota de quarta-feira na série melhor de três fez os Longhorns lutarem para permanecer vivos.

“Agora cabe a eles perder em alguns aspectos”, disse White sobre os Sooners. “Eles têm que vencer um dos próximos dois jogos. Gosto de estar nessa posição, às vezes sendo o azarão. Somos os melhores por um tempo, por assim dizer, mas éramos? Eles são três vezes nacionais campeões. É um jogo mental. Os campeões reformulam como podemos reformular essa derrota, o que estamos enfrentando agora, sair e ter um jogo melhor e ver se podemos jogar um bom softball.

A boa notícia para os Longhorns é que eles perderam o primeiro jogo para os Sooners em Austin durante a temporada regular antes de revidar e vencer os próximos dois. E na superregional contra outro rival, o Texas A&M, os Longhorns perderam o jogo 1 antes de se recuperarem para vencer os próximos dois.

“Acho que fizemos um bom trabalho ao mudar o ímpeto”, disse Joley Mitchell, do Texas. “Somos uma equipa difícil. Enquanto permanecermos juntos e fizermos o nosso trabalho, ficaremos bem nos próximos dois jogos.”

Ainda assim, apenas um time nos últimos 10 anos – Oklahoma em 2021 – voltou a ganhar um campeonato nacional depois de perder o Jogo 1.

A estrela de Oklahoma, Tiare Jennings, abriu o placar dos Sooners na quarta-feira com seu 11º home run na WCWS na carreira, um a menos do recorde de todos os tempos. Alonzo Adams/AP

Para a maioria dos Sooners – que buscam um quarto título consecutivo da WCWS sem precedentes – uma vitória aqui não é novidade. Mas para Maxwell, que veio até Norman para uma última chance no campeonato nacional, há uma urgência.

“É isso”, disse ela. “Esta é a minha última oportunidade. Vou fazer tudo o que puder para manter esta equipa. Sei que eles estão comigo e eu estou com eles.”

Gasso disse que pode sentir a confiança de Maxwell nos grandes momentos, como encerrar o jogo com duas eliminações.

“Há algumas coisas acontecendo internamente nela que são difíceis de explicar”, disse Gasso. “Sente-se em paz com o que está acontecendo. Ela não está perseguindo. Ela não está nervosa. Ela está em paz com sua equipe sobre o que está fazendo, como está fazendo. O que foi muito legal é vê-la sair no sétimo e apenas bombeando. Ela estava indo atrás disso.

Com o jogo 2 na quinta-feira se aproximando, os Sooners estão moderados em seu entusiasmo, mesmo depois de derrotar um rival na série do campeonato.

“Não estamos exultantes porque sabemos que ainda há muito trabalho a fazer contra um time muito, muito bom, que tem arremessadores e rebatedores muito bons”, disse Gasso. “Ainda sabemos o que está diante de nós. Então você não nos vê comemorando.”

Na quinta-feira, Oklahoma pode conquistar seu oitavo campeonato geral, mas há muita familiaridade entre os dois rivais dos 12 grandes, que irão para a SEC na próxima temporada.

“Eu sei que no Texas eles não são molengas”, disse o apanhador de Oklahoma, Kinzie Hansen. “Eles não vão rolar.”