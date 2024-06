Oleksandr Usyk desocupa o título dos pesos pesados ​​​​da IBF e diz a Anthony Joshua e Daniel Dubois que é um ‘presente’ para eles

Oleksandr Usyk tem pouco a provar depois de se tornar o primeiro campeão indiscutível dos pesos pesados ​​da era dos quatro cinturões.

Essa pode ser uma das razões pelas quais a invicta estrela ucraniana anunciou na terça-feira que está oficialmente desocupando seu cinturão IBF e abrindo as portas para Anthony Joshua e Daniel Dubois potencialmente competirem pelo título. Há rumores de que Joshua e Dubois se enfrentarão no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 21 de setembro, embora o confronto não seja oficial.

Assista ao anúncio de Usyk abaixo.

“Anthony e Daniel, ouçam, eu sei que o título da IBF é importante para vocês”, disse Usyk.[Call] é meu presente para você em 21 de setembro.”

Usyk ainda mantém os cinturões WBA, WBC e WBO. Ele adicionou o título WBC de peso pesado à sua já impressionante coleção – que também incluía anteriormente status indiscutível no peso cruzador – em maio passado, quando venceu uma emocionante decisão dividida sobre o anteriormente invicto Tyson Fury em Riade, Arábia Saudita. Os dois já estão marcados para uma revanche em Riad, marcada para 21 de dezembro.

Usyk recebeu anteriormente uma isenção do IBF para manter seu título enquanto aguardava sua revanche contra o Fury em dezembro. Ele ainda corria o risco de que o órgão sancionador decidisse tirar o título dele, então parece que Usyk os venceu.

Se Joshua e Dubois receberem cartão para lutar entre si como esperado, eles provavelmente esperam enfrentar Usyk em algum lugar no futuro. Ambos os boxeadores têm contas a acertar com Usyk, que derrotou Dubois por nocaute em agosto de 2023 e também detém duas vitórias por decisão sobre Joshua.