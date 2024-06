Oleksandr Usyk desocupando o título IBF antes da luta Joshua-Dubois

Oleksandr Usyk anunciou via Instagram na terça-feira que está desocupando o título dos pesos pesados ​​​​da IBF, que agora estará em jogo quando Anthony Joshua lutar contra Daniel Dubois em 21 de setembro, no Estádio de Wembley, em Londres.

A luta Joshua-Dubois será anunciada formalmente em entrevista coletiva na quarta-feira e será o primeiro evento da temporada de Riad no Reino Unido. O primeiro evento desse tipo fora do reino é a luta Terence Crawford-Israil Madrimov, em 3 de agosto, em Los Angeles.

O ucraniano Usyk ascendeu ao primeiro lugar no ranking peso por peso da ESPN quando derrotou Tyson Fury por decisão dividida no mês passado em Riad, na Arábia Saudita, pelo indiscutível campeonato de pesos pesados.

Agora, todos os quatro cinturões não estarão em jogo quando Usyk enfrentar Fury na revanche em 21 de dezembro em Riad. Os títulos WBC, WBA e WBO estarão em disputa, mas o título vago do IBF será disputado entre Joshua e Dubois.

A defesa obrigatória do título IBF de Usyk estava atrasada, e foi decidido em sua luta com Fury que o vencedor deveria enfrentar o próximo desafiante obrigatório ou seria destituído. Com um acordo de duas lutas em vigor, a mudança de Usyk na terça-feira era esperada.

Dubois obteve uma vitória por nocaute técnico no oitavo round sobre Filip Hrgovic, então o candidato número 1, no início deste mês em Riad para ganhar o título provisório do IBF.

“Anthony e Daniel, ouçam: eu sei, o título do IBF é importante para vocês”, disse Usyk em seu vídeo na terça-feira, chamando sua decisão de desocupar o cinturão de “meu presente para vocês em 21 de setembro”.

Usyk (22-0, 14 KOs) já possui vitórias sobre Joshua e Dubois. Ele obteve vitórias consecutivas por decisão sobre Joshua em 2021 e 22 antes de nocautear Dubois na 9ª rodada do encontro de agosto.

Joshua (28-3, 25 KOs) e Dubois são da Inglaterra. As duas últimas lutas de Joshua aconteceram em Riad, e agora ele retornará ao Estádio de Wembley, com capacidade para mais de 90 mil pessoas, onde foi atração principal duas vezes. Joshua, 34, é bicampeão dos pesos pesados ​​e classificado em terceiro lugar na divisão pela ESPN. Ele está vindo de um nocaute espetacular no segundo round sobre o ex-campeão do UFC Francis Ngannou em março.

Dubois é o sexto peso pesado da ESPN. Sua outra derrota na carreira foi contra Joe Joyce, um nocaute no 10º round em 2020.