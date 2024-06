Olhando para a segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos de 2024

PINEHURST, NC – Os greens ultrarrápidos do Pinehurst nº 2, os escoamentos íngremes e as áreas nativas complicadas mostraram seus dentes na primeira rodada do 124º Aberto dos Estados Unidos na quinta-feira.

Tanto é verdade que o jogador de golfe número 1 do mundo, Scottie Scheffler, finalmente pareceu humano ao postar um 1 acima de 71, enquanto muitos dos melhores jogadores do mundo ficaram coçando a cabeça depois de postar números ainda maiores.

Com a expectativa de que as temperaturas sejam ainda mais altas na sexta-feira, as condições na segunda rodada podem ser ainda mais assustadoras, à medida que os greens e fairways se firmam ainda mais.

“Sim, é muito difícil”, disse o inglês Tyrrell Hatton, que acertou 2 abaixo de 68. “Certamente, como onde estão os pinos, você pode acertar um ótimo chute. Mantê-lo no gramado a 6 metros de distância é um ótimo chute, o que é uma loucura dizer quando você está acertando, tipo, uma cunha na coisa verde.

“É apenas tentar aceitar que os pars são uma boa pontuação. Mesmo que você consiga acertar o green, duas tacadas não são tão simples. Sim, é apenas um teste muito difícil.”

Todos estarão perseguindo Patrick Cantlay, que busca sua primeira vitória em um campeonato importante, e Rory McIlroy, que tenta vencer a primeira em quase 10 anos. Eles estabeleceram o ritmo em 5 abaixo de 65 anos.

Aqui está o que procurar na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos:

Cantlay em um local totalmente novo

Pela primeira vez em sua carreira, Cantlay se encontra no topo da tabela de classificação de um campeonato importante após a primeira rodada com uma pontuação de 5 abaixo no dia. Na verdade, Cantlay só esteve entre os 10 primeiros após o primeiro dia de um major duas vezes antes: no Masters de 2022 e no Campeonato PGA de 2019. Sua melhor finalização foi nesta última, onde empatou em terceiro lugar.

Patrick Cantlay segue para a segunda rodada do 124º Aberto dos Estados Unidos empatado com Rory McIlroy em primeiro lugar na tabela de classificação. (Foto de Jared C. Tilton/Getty Images)

Depois que seu amigo Xander Schauffele venceu o PGA Championship deste ano, agora podemos argumentar que Cantlay é um dos melhores jogadores do mundo sem uma grande vitória.

Cantlay tem oito vitórias no PGA Tour em sua carreira e é um dos jogadores mais prolíficos do torneio. E ainda assim seu grande histórico deixa muito a desejar. Este ano, ele terminou empatado em 22º no Masters e em 54º no PGA Championship.

Ainda há muito golfe para jogar, mas Cantlay imediatamente se colocou em uma posição privilegiada. Se ele conseguirá sustentá-lo na sexta-feira, e muito menos no domingo, é uma questão diferente.

Na quinta-feira, Cantlay acertou nove dos 14 fairways e apenas 10 dos 18 greens. Foi seu jogo curto (3,8 tacadas ganhas nessa área) e sua tacada (apenas 23 tacadas no total!) Que alimentaram sua rodada de 65, empatada com o menor valor de todos os tempos em Pinehurst No.

“Eu sabia que sair às 7h40 da manhã seria o jogo talvez mais fácil durante toda a semana”, disse Cantlay. “Com a falta de vento e provavelmente o vento mais suave veremos isso. Estou muito feliz com a rodada que joguei hoje.”

À primeira vista, o caminho do Cantlay para permanecer no topo da tabela não parece ser sustentável. Claro, você não vai acertar muitos greens no regulamento em Pinehurst No. 2 de qualquer maneira, mas também não vai precisar de apenas 23 tacadas para contornar o percurso. Se o taco de Cantlay permanecer quente e seu jogo curto afiado, ele não irá embora tão cedo.

O número 2 do Pinehurst jogará ainda mais difícil no resto da semana?

O primeiro dia no playground de Donald Ross para os melhores jogadores do mundo contou com um pouco de tudo. Vimos jogadores lutando para manter as tacadas no green, ir de um bunker a outro, arrancar tufos inteiros de grama com suas tacadas de aproximação e serem vítimas dos contornos e desafios mais diabólicos do campo.

Também vimos 15 jogadores chutarem abaixo do par – um lembrete de que não importa quão difícil seja a configuração, esses caras são realmente bons. Esse é o mesmo número que ficou abaixo do par após a primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos de 2014 aqui.

Mesmo depois de apenas um dia, é evidente que o início de Pinehurst tem um impacto poderoso. Os quatro buracos mais difíceis do campo de golfe na quinta-feira estão todos nos primeiros oito buracos do campo. Nenhum deles jogou mais forte do que o quarto buraco par 4 de 528 jardas e o par 3 de 228 jardas. Ambos jogaram quase meio arremesso acima do par.

Quatorze jogadores acertaram abaixo do par durante a primeira rodada do 124º Aberto dos Estados Unidos em Pinehurst No. (Foto de Tracy Wilcox/PGA TOUR via Getty Images)

“Sempre vai ter alguém que tem o tipo de dia que bate bem na bola, tudo dá certo, faz algumas bombas e você pode chutar”, disse Sergio Garcia, que terminou com 1 abaixo. “Vamos ver isso de forma consistente? Se não chover, acho que não. Você pode ver alguém, sim, atirando em outros 66 ou 65 ou algo assim, mas no final do dia, eu acho à medida que o percurso fica ainda mais firme, ainda mais rápido, um pouquinho de brisa surge aqui e ali, será difícil acertar esse tipo de pontuação.”

Será fascinante ver como a USGA tratará o resto do campo de golfe daqui em diante. As velocidades do green oscilaram entre 13 e 14 no Stimpmeter na quinta-feira e se o campo de golfe ficar mais firme, essas velocidades podem se tornar muito mais difíceis de lidar com o passar da semana.

O que Tiger precisa fazer?

Woods registrou um decepcionante 4 a 74 na primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos. (Foto de Jared C. Tilton/Getty Images)

Depois de postar um decepcionante 4 a 74 na primeira rodada, o 15 vezes campeão principal Tiger Woods esperava chegar ao putting green na quinta-feira para tentar limpar as coisas. Depois de fazer um birdie de 12 pés no nº 10, seu primeiro buraco, e um par de boas defesas de par nos nºs 12 e 13, o putter de Woods foi muito inconsistente nos greens ultrarrápidos em Pinehurst nº 2.

Ele acertou bogeys de três tacadas nos números 17 e 1. O três vezes vencedor do Aberto dos Estados Unidos errou um par de 4½ pés no quarto par 4. Para seu crédito, Woods fez defesas par de 9 pés e 18 pés, respectivamente, nos números 6 e 7, ou a rodada poderia ter sido pior.

“Eu gostaria de acertar algumas tacadas”, disse Woods após sua rodada. “Minha velocidade não estava lá. Acho que fiz três tacadas, o quê, duas ou três vezes hoje? Se eu limpar isso, se eu acertar algumas tacadas de ferro não tão soltas quanto antes, estou bem ali mesmo par.”

Esse continua a ser o dilema de Woods nos principais campeonatos desde que ele voltou ao golfe competitivo depois de sofrer lesões graves na perna direita em um acidente de carro em fevereiro de 2021. Ele está hesitante em acelerar demais as coisas antes de um major, com medo de não conseguir se recuperar a tempo de outra lesão.

Mas jogar menos golfe o deixou em busca de respostas sobre sua tacada devido à falta de repetições.

“Estou melhorando fisicamente com o passar do ano”, disse Woods, que tentará evitar perder o cut em seu segundo major consecutivo. “Só não tenho conseguido jogar tanto porque não quero me machucar antes.[tournament]então não poderei jogar nos principais campeonatos.

“É escolher o seu veneno, né? Brincar muito com o potencial de não jogar, ou não jogar e lutar não sendo tão afiado.”

Trabalho para fazer sexta-feira

Além de ter, sem dúvida, a configuração mais difícil entre os quatro campeonatos principais, o US Open também tem o corte de 36 buracos mais difícil. Apenas os jogadores de golfe com as 60 melhores pontuações e empates estarão presentes nos 36 buracos finais neste fim de semana.

O PGA Championship e o Open Championship têm cortes de 36 buracos com as 70 melhores pontuações e empates. O Masters mantém as 50 melhores pontuações e empates no fim de semana, mas o primeiro major da temporada tem um campo muito menor do que o campo de 156 jogadores no Aberto dos Estados Unidos.

Havia 64 jogadores com 2 a mais ou melhor após a primeira rodada.

Phil Mickelson teve uma pontuação de 9 a mais durante a primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos. (Foto de Sean M. Haffey/Getty Images)

Existem muitos jogadores de renome com um trabalho considerável a fazer se quiserem estar presentes nas duas últimas rodadas. O atual campeão da FedEx Cup, Viktor Hovland, cujo jogo finalmente deu sinais de vida com um terceiro lugar no PGA Championship, não foi páreo para o número 2 do Pinehurst na quinta-feira, postando 8 acima de 78.

Junto com Woods e Hovland, eles incluem: Phil Mickelson (9 over), Justin Thomas (7 over), Sahith Theegala (7 over), Will Zalatoris (5 over), Dustin Johnson (4 over), Shane Lowry (4 over) , Justin Rose (3 over), Cameron Young (3 over), atual campeão Wyndham Clark (3 over), Sam Burns (3 over) e Matt Fitzpatrick (3 over).

O problema de tentar recuperar terreno no Pinehurst nº 2, de acordo com Woods, é que você pode se meter em muitos problemas ao pressionar para tentar fazer as coisas acontecerem.

“As coisas podem ir tão longe aqui, na direção errada”, disse Woods. “É tão difícil voltar. Este é um campo de golfe que não abre mão de muitos birdies. Ele abre mão de muitos bogeys e mais altos.”

E os amadores?

Neal Shipley, do estado de Ohio, está liderando a corrida pela Medalha Jack Nicklaus. (Foto de Gregory Shamus/Getty Images)

Pode haver uma batalha muito boa neste fim de semana pela Medalha Jack Nicklaus, que vai para o amador baixo, com Neal Shipley, do estado de Ohio, mais uma vez liderando o caminho em igualdade de condições.

Você deve se lembrar de Shipley do Masters; ele era o amador baixo com 12 acima de 300 e venceu Woods por 4 arremessos em uma dupla de domingo no Augusta National. Ele teve quatro birdies, dois bogeys e um double bogey na primeira rodada em Pinehurst No.

“Saber que estou confortável aqui é simplesmente enorme”, disse Shipley. “Saber que posso competir em campos de golfe difíceis contra os melhores do mundo, passando pelo corte. É enorme saber que quando chego aqui tenho a capacidade de jogar bem.”

Bryan Kim do Duke (2 a mais), Gordon Sargent de Vanderbilt (3 a mais) e Omar Morales da UCLA (3 a mais) também estão na mistura.

Sargent ganhou status de tour nesta temporada por meio do programa PGA Tour University Accelerated, mas optou por retornar a Vanderbilt para sua temporada sênior. Ele adiou sua adesão à turnê para junho de 2025.

Hiroshi Tai, da Georgia Tech, que passou dois anos na Marinha da República de Cingapura, estava com 5 pontos após o primeiro turno. Ele conquistou um título individual da NCAA na Georgia Tech em 27 de maio. Ele ganhou convites para o US Open e Masters em abril de 2025.