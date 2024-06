Olimpíadas para os EUA seriam um ‘sonho’ – Benjamin Cremaschi

O meio-campista e dupla nacionalidade do Inter Miami CF, Benjamin Cremaschi, pretende representar a seleção masculina dos Estados Unidos sobre a Argentina, com esperanças de que as Olimpíadas sejam sua estreia em um torneio importante.

“Tive conversas com o treinador Marko Mitrović e obviamente faço parte da lista preliminar [for the Olympics]mas ele fará as seleções finais nestes dois dias”, disse Cremaschi.

“Sempre tivemos ótimas conversas, mas agora estou apenas esperando as notícias.”

Cremaschi já representou a seleção norte-americana em setembro de 2023, fazendo sua estreia oficial ao sair do banco aos 71 minutos de um amistoso contra Omã.

Benjamin Cremaschi fez sua estreia oficial pela seleção masculina dos EUA em um amistoso no ano passado contra Omã. Stephen Nadler/Fotos ISI/Getty Images

Mas o meio-campista também fez parte da seleção sub-20 da Argentina, o que lhe permitiu escolher entre os dois países. Foi só quando ele falou com o técnico da seleção argentina nas Olimpíadas, Javier Mascherano, que ele optou por ficar com os EUA.

“A conversa com Mascherano foi curta, mas legal. Foi mais meu representante que falou com ele, mas foi saudável e estávamos na mesma página para decidir o que era melhor para mim. E eu fui com a seleção masculina dos EUA.”

Agora, o foco está nas Olimpíadas.

“Representar este país seria um sonho, especialmente nas Olimpíadas. É uma das maiores competições esportivas do mundo, então representar os EUA no futebol seria único. É um sonho”, disse ele.

O conselho olímpico solicita uma escalação final de todas as equipes participantes em 3 de julho, mas o US Soccer fará um anúncio formal em 8 de julho na cidade de Nova York.

“Se eu for, a expectativa, não só minha, mas do grupo, seria ganhar uma medalha. Melhor que seja ouro, mas o objetivo é voltar aos EUA triunfante com uma medalha”.

A seleção masculina dos EUA deve dar início ao seu primeiro torneio olímpico desde 2008 em 24 de julho, quando enfrentará a França.

A seleção jogará então contra a Nova Zelândia antes de encerrar a fase de grupos contra a Guiné.