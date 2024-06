Omarosa rasga a observação do debate sobre ‘empregos negros’ de Donald Trump, ‘tão insano’

TMZ. com

O ex-aliado ‘Aprendiz’ de Trump disse ao TMZ … seus comentários no debate sobre “empregos negros” e “empregos hispânicos” foram totalmente insanos. Como milhões de pessoas assistindo na noite de quinta-feira, ela diz que ficou se perguntando o que exatamente esses termos significam para o ex-presidente.

No que diz respeito a Omarosa, o único trabalho exclusivamente negro de que se lembra na América é a escravatura… o que a faz pensar que Trump pode ter deixado escapar algum racismo, atirando-o para trás 400 anos.

Lembre-se, um dos pontos baixos do debate de quinta-feira foi Trump discursando sobre ilegais tirando empregos… mas, no verdadeiro estilo Trump, ele irritou muita gente com sua escolha de palavras sobre o assunto. Embora seus apoiadores diriam que ele estava simplesmente jogando para sua base.