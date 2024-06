Onde o Patriots QB Drake Maye fez progressos nesta primavera?

FOXBOROUGH, Massachusetts – Pensamentos e notas rápidas sobre o New England Patriots e a NFL:

1. Conexão Maye-Polk: O quarterback novato Drake Maye errou um arremesso em uma rota externa no treino da última quarta-feira durante o treino de dois minutos, então ele seguiu sua rotina regular ficando depois do treino para trabalhar nisso.

Ele não precisou recrutar um receptor para se juntar a ele. Ja’Lynn Polk, como sempre, estava ali.

As escolhas dos Patriots na primeira e segunda rodada criaram o hábito, nas últimas quatro semanas, de fazer repetições extras após o treino e geralmente eram os últimos jogadores a deixar o campo.

“Acho que é importante”, disse Maye, terceiro colocado na seleção geral da Universidade da Carolina do Norte. “É pegar pequenas coisas todos os dias.”

O trabalho extra pode ter sido um fator na combinação de Maye e Polk para um touchdown de 5 jardas para encerrar o treino final do minicamp obrigatório – uma jogada bang-bang em uma rota fade com um segundo restante que provocou uma celebração estridente de todo o mundo. ataque e fez com que os defensores caíssem para flexões.

Foi o tipo de jogo que refletiu uma confiança crescente entre eles, ajudando-os a encerrar seu primeiro treino de primavera na NFL com um ponto de exclamação.

“Na corrida anterior, Drake diz ‘esteja pronto’”, disse Polk, a 37ª escolha geral da Universidade de Washington. “Tínhamos a opção de ir para o fade ou outro caminho. Eu ouvi na minha cabeça, ele dizer ‘Estou lançando esse fade’. Então eu pensei, ‘Vá fazer uma jogada’”.

Pouco se espera dos Patriots na temporada de 2024 – eles são projetados como um dos times de escalão inferior da NFL – mas o desenvolvimento potencial de Maye e Polk desperta esperança para o futuro. Não passou despercebido aos observadores da mídia que a mesma rota de fade em que eles se conectaram – Polk caindo no chão perto do canto traseiro direito da end zone – era algo que eles haviam passado algum tempo depois de um treino anterior.

“Estamos trabalhando nesse momento, [and me] descobri-lo e as coisas em que ele é realmente ótimo”, disse Polk sobre as sessões pós-treino. “Ele quer ir lá e conseguir aquelas capturas extras, e se houver algo que ele não sinta que fez ótimo trabalho na prática, ele quer ter certeza de que corrigirá depois do treino e acertará.”

Além de lançar para Polk e seu colega novato Javon Baker (quando ele estava saudável) após o treino, Maye também regularmente tirava fotos no centro – um reflexo de sua adaptação à NFL depois de ter jogado principalmente no shotgun na faculdade.

Fazer com que esses snaps se tornassem mais rotineiros, juntamente com o trabalho de pés associado a eles, tem sido uma parte significativa da primavera de Maye. Assim, também, tem se alinhado com o pé esquerdo na espingarda, técnica que o coordenador ofensivo Alex Van Pelt ensina porque acredita que dá ao ataque a melhor chance de jogar no ritmo. O ajuste de Maye também incluiu convocar jogadas no huddle, algo que ele dificilmente fez na Carolina do Norte.

“Cada vez mais, as ligações estão acontecendo. Não pareço que estou atrapalhando as palavras. Parece que sei o que estou fazendo. Misturar um monte de letras, um monte de números, é entender isso direito”, disse ele.

“É uma coisa boa que eu sou um cara muito grande lá [6-foot-4, 223 pounds]. Eu olho os caras nos olhos, não apenas olhando para baixo, e comandando, e tendo uma boa pausa. Uma boa palma. Isso meio que deixa você de bom humor [that] ‘esta vai ser uma boa peça.’

No início da primavera, Maye estava repetindo atrás do veterano e atual titular Jacoby Brissett e da escolha da quarta rodada de 2022, Bailey Zappe. No final da primavera, ele estava repetindo principalmente logo atrás de Brissett.

Mesmo assim, os treinadores pregaram paciência. Assim como o próprio Maye.

“Sinto que fiz algum progresso. Ao mesmo tempo, tenho muito trabalho pela frente. Ainda nem fui tocado lá – sou um quarterback com camisa vermelha”, disse ele. . “É diferente receber golpes daqueles caras, alguns caras grandes na frente.”

Jacoby Brissett sobre Drake Maye: “Você está vendo a progressão dele ganhar vida.” pic.twitter.com/TKnbLcWjHj -Mike Reiss (@MikeReiss) 10 de junho de 2024

Os capitães ofensivos que retornaram, David Andrews e Hunter Henry, elogiaram a abordagem de Maye. Andrews disse que está “fazendo todas as coisas certas”, enquanto Henry observou sua atitude positiva e como “ele é um cara divertido de se conviver”.

“Ele está indo na direção certa”, disse o técnico do primeiro ano, Jerod Mayo. “Agora, ao dizer isso, sabemos que haverá alguns dias ruins. Uma coisa que venho tentando enfatizar para ele é: ‘Continue quebrando aquela pedra, fique 10% melhor a cada dia. Nem sempre é vai ser ótimo. Ele fez um bom trabalho.”

2. Acordo de Godchaux: O tackle defensivo titular Davon Godchaux não treinou durante o minicamp obrigatório da semana passada, com Mayo confirmando que ele está entre um “bando de caras” que querem “refazer contratos”. Mayo acrescentou que Godchaux é “um dos nossos melhores jogadores”, tem aparecido diariamente nas instalações e que as equipas estão a trabalhar nisso.

Godchaux está programado para ganhar um salário base de US$ 7,15 milhões em 2024 – que é o último ano de seu contrato – e pode ganhar US$ 1 milhão adicional em bônus de escalação. Nenhum desse dinheiro é garantido.

Portanto, o status de Godchaux está entre as questões relacionadas ao contrato que o vice-presidente executivo de pessoal de jogadores, Eliot Wolf, e sua equipe devem abordar antes do início do campo de treinamento no final de julho.

Disse Mayo: “Uma coisa que aprendi é que às vezes o valor que a equipe tem para uma pessoa é um pouco diferente do valor que o mercado tem para uma pessoa. Sou verde, mas estou aprendendo. Estou evoluindo, e essas são as conversas que precisam ser realizadas.”

3. 60k para Brady: A magia estava no ar na noite de quarta-feira durante a cerimônia de posse do Patriots Hall of Fame de Tom Brady na frente de 60.612 torcedores dentro do Gillette Stadium. 60.612! Considere este contraste: quando Brady for finalmente consagrado no Hall da Fama do Futebol Profissional em Canton, Ohio – provavelmente em 2028 – a capacidade do Estádio Tom Benson será de cerca de 24.000.

O discurso inspirador de Brady, uma ovação entusiasmada para Bill Belichick em sua primeira visita à Gillette e Robert Kraft anunciando a aposentadoria do número 12 de Brady e uma estátua que está por vir, estavam entre os destaques da quarta-feira. Quanto aos momentos improvisados ​​que ressoaram, a maneira como a multidão reagiu a Randy Moss e à emoção de Moss foi tão real quanto parece. Inesquecível.

Brissett, que foi companheiro de equipe de Brady em sua temporada de estreia em 2016, vestiu a camisa 12 de Brady na cerimônia. Além disso, mais de um milhão de usuários transmitiram todo ou parte do evento.

4. Maye absorveu: Maye compareceu à apresentação de Brady, sentada entre um grupo de colegas novatos, e esteve presente até o final do programa de três horas. Maye, que conheceu Brady em Los Angeles no evento NFL Players Association Rookie Premier após o draft, referiu-se a ele como o “GOAT”. Maye e a turma novata permanecerão na cidade pelas próximas semanas para trabalho de força e condicionamento antes de uma pausa de várias semanas que levará ao início do campo de treinamento no final de julho.

5. Gonzalez se sente bem. O cornerback Christian Gonzalez, escolhido pelos Patriots no primeiro turno de 2023, deu um relatório positivo sobre sua saúde na semana passada, após participar de todos os treinos de primavera. Gonzalez perdeu 13 jogos no ano passado devido a uma lesão no ombro que exigiu cirurgia. Sua capacidade de recuperar a forma que o levou a ser nomeado Novato Defensivo do Mês da NFL em setembro passado estará entre as histórias críticas para a defesa dos Patriots.

6. Link Estranho-Mayo: A lesão da qual Cole Strange, escolhido do primeiro turno do Patriots 2022, está se reabilitando – uma ruptura do tendão patelar no joelho esquerdo sofrida em dezembro passado – é algo que Mayo sofreu como jogador no final de sua carreira em 2014.

Então, quando Mayo disse anteriormente que Strange estava na categoria “mês a mês”, e que todos os jogadores, exceto Strange, estão planejando estar disponíveis em termos de saúde nas primeiras semanas do campo de treinamento, ele estava falando em primeira mão. experiência do retorno desafiador que Strange espera fazer.

7. Mudança da porca: Sem Strange na guarda esquerda, a escolha do quarto round de 2023, Sidy Sow, fez o maior número de repetições nessa posição nesta primavera. De certa forma, foi um retorno às suas raízes, já que ele começou 44 jogos como guarda esquerdo enquanto estava no Eastern Michigan (além de 11 como left tackle) antes de encontrar um lar como guarda direito em sua temporada de estreia na NFL (13 partidas).

“Foi divertido voltar para lá”, disse ele, observando a química inicial que teve a chance de desenvolver com o lateral-esquerdo Chukwuma Okorafor.

Conclusão dos treinos de primavera / minicamp: O jogo final desperta esperança para o futuro com as principais escolhas do draft, mas as questões do OL se aproximam. pic.twitter.com/w6Ae2JzG9L -Mike Reiss (@MikeReiss) 12 de junho de 2024

8. Impressão de Gibson: Mayo disse que espera que a primavera tenha contribuído para a união dos jogadores e, no caso do agente livre contratado Antonio Gibson, o running back que pegou passes e ex-Comandantes, ele acredita que isso o ajudou a ter uma transição “muito tranquila” para a Nova Inglaterra .

“O vestiário é muito receptivo. Sinto que há mais um vínculo aqui, eles fazem muitas coisas juntos. Nada contra meus irmãos do outro lado, mas todos se comunicam – do ataque à defesa”, ele disse. “É uma sensação boa vir aqui e eles aceitarem.”

9. Eles disseram isso: “Não seja estúpido e vá lá e ganhe 35 quilos porque você não tem feito nada. Esteja pronto, o acampamento está chegando e é aí que você ganha seu emprego.” – Sow, sobre a mensagem da comissão técnica para os jogadores no próximo mês

10. Você sabia: Os Patriots não enfrentarão os Giants na pré-temporada pelo segundo ano consecutivo. Esta é a primeira vez desde 1999-2000 que as equipes não se enfrentam na pré-temporada por dois anos consecutivos.