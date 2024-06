Operação do Gaeco e SSP/AL desarticula organização criminosa em Maceió; 31 mandados foram cumpridos

O Ministério Público do Estado de Alagoas, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) e a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) coordenaram, na manhã desta quinta-feira (13), uma operação integrada com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes e o porte ilegal de arma de fogo.

A operação denominada Horizon cumpre 15 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão nas cidades de Maceió, Arapiraca e São Miguel dos Campos. Desse total, oito pessoas já foram presas em Maceió.

As investigações foram realizadas após a instauração de um procedimento investigatório criminal (PIC) do Gaeco, por meio da promotora de Justiça Martha Bueno – que também é titular da 65ª Promotoria de Justiça de capital (de combate ao tráfico de entorpecentes), e da SSP/AL, em parceria com o 5° Batalhão de Polícia Militar. Já os mandados judiciais foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

O trabalho investigativo visa desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico de entorpecentes provenientes da cidade de Maceió, cujo comércio ilegal ocorre nos bairros do Benedito Bentes e Jacintinho.

Horizon

A operação Horizon ganhou este nome em razão da rua Novo Horizonte e seus entornos, no bairro do Benedito Bentes, representar a principal área de atuação da organização criminosa na comercialização das drogas.

Efetivo participante

Para dar cumprimento aos mandados judiciais expedidos, a Polícia Militar empregou policiais dos 3° e 5° Batalhões, Companhia de Policiamento de Choque, Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e Batalhão de ROTAM.

Já a Polícia Civil empregou agentes da Seção de Capturas, SECCOR, SERB, Núcleo de Investigação e Tigre, todos da DRACCO, além da 6ª Delegacia Regional de São Miguel dos Campos/AL. O Comando de Aviação Aérea da SSP também participou da operação.