Oprah relembra que se sentiu ‘gorda demais’ para ir à festa de Natal de Don Johnson

A magnata da mídia falou sobre sua jornada pela saúde no episódio inaugural de terça-feira do “The Jamie Kern Lima Show”… relembrando momentos em que se sentiu reprimida pela percepção pública de seu peso.

Ela diz que o convite veio no momento em que ela estava recuperando muito peso que havia perdido com uma dieta líquida… e com 157 quilos, ela se sentia “gorda demais” para sair e se misturar.