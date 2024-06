Orelvis Martinez, do Blue Jays, é suspenso por 80 jogos por violar a política do PED

O jogador de campo do Toronto Blue Jays, Orelvis Martinez, foi suspenso por 80 jogos no domingo por violar a política de drogas para melhorar o desempenho da Liga Principal de Beisebol, apenas dois dias depois de fazer sua estreia na liga principal.

Martinez, de 22 anos, é o melhor jogador dos Blue Jays e foi convocado esta semana depois que o shortstop Bo Bichette foi colocado na lista de lesionados. Martinez testou positivo para Clomifeno, um medicamento para fertilidade que está na lista de substâncias proibidas da liga.

Em comunicado, Martinez disse que passou os últimos dois anos tentando constituir família com sua namorada e que lhe foi prescrito Rejun 50, um comprimido de clomifeno, durante o inverno, depois de visitar uma clínica de fertilidade em sua terra natal, a República Dominicana.

“Queríamos manter este assunto privado, mesmo dentro da nossa família, e confiamos no médico que nos garantiu que este tratamento não incluía medicamentos para melhorar o desempenho”, disse Martinez no comunicado. “Portanto, cometi o erro de não divulgar isso à minha equipe ou à MLBPA.

“Dito isto, assumi total responsabilidade pela minha negligência e aceitei a minha suspensão.”

Martinez assinou com os Blue Jays por US$ 3,5 milhões em 2018 e emergiu como uma das melhores perspectivas de rebatidas nas ligas menores. Antes de sua estreia, na qual jogou na segunda base e fez 1 a 3, Martinez havia rebatido 16 home runs em 63 jogos na Triple-A. Nas três temporadas anteriores, ele acertou 86 home runs e fez 257 corridas.

“Ficamos surpresos e desapontados ao saber da suspensão de Orelvis Martinez”, disse o gerente geral do Blue Jays, Ross Atkins, em comunicado. “Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que Orelvis aprendeu com o seu erro.

“Orelvis tem o nosso apoio e sabemos que ele vai superar isso.”

Martinez poderá retornar ao time em setembro.

Com 35-41, Toronto ocupa o último lugar na divisão Leste da Liga Americana. Com 291 corridas, Toronto tem o quarto ataque com menor pontuação na MLB e pode considerar distribuir os melhores jogadores à medida que o prazo final de negociação de 30 de julho se aproxima.