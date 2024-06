Orioles derrotou os Yankees por 17-5 e estabeleceu recorde da MLB com vitória na série

Cedric Mullins acertou um home run de duas corridas para iniciar uma segunda entrada de seis corridas, Gunnar Henderson alcançou a base quatro vezes e o Baltimore Orioles nocauteou o arremessador novato Luis Gil no início de uma goleada de 17-5 sobre o New York Yankees na quinta-feira.

Em um dia de 90 graus, os Orioles melhoraram para 5-2 contra os Yankees e agora estão invictos em 22 séries consecutivas contra adversários da Liga Americana Leste, um recorde da liga principal. Segundo o Elias Sports Bureau, os Orioles superaram a marca estabelecida pelos Atlanta Braves (1998-2000) e Cincinnati Reds (1975, 1969-1970).

As 17 corridas também marcaram um raro sucesso dos Orioles contra os Yankees. Foi o segundo maior número em um jogo fora de casa contra o Nova York e empatou em terceiro lugar no geral, de acordo com a ESPN Stats & Information. Eles marcaram 18 em uma sequência de nove vitórias no Bronx em junho de 1986.

“Estou muito orgulhoso de como nossos rapazes se saíram nesta série. A maneira como saímos e balançamos os bastões hoje foi incrível”, disse o técnico do Baltimore, Brandon Hyde. “Tantas bolas rebatidas com força lá no início, rebatidas muito, muito boas.”

Baltimore também melhorou para 19-7 contra o AL East nesta temporada e 51-27 desde o início da temporada passada.

“Não sei que tipo de declaração estamos fazendo”, disse Hyde. “Eu sei que os times pensam que somos um bom time, e nosso histórico mostra isso e a maneira como temos jogado contra nossa divisão e como temos jogado beisebol nos últimos anos.”

Henderson dobrou duas vezes entre suas três rebatidas para estender a sequência ativa mais longa na base dos majors para 27 jogos e sua sequência de rebatidas para 13 jogos, o recorde de sua carreira. Ele também adicionou um groundout RBI no sexto.

Ryan Mountcastle teve uma dupla limpeza de bases e um single RBI no nono apanhador de Nova York, Jose Trevino. Anthony Santander acertou um home run de três corridas para seu décimo melhor home run da MLB neste mês, enquanto os Orioles ficavam a meio jogo do primeiro colocado, Nova York.

Ryan O’Hearn adicionou um RBI duplo e dirigiu em quatro corridas, enquanto Austin Hays acertou um home run de duas corridas na sétima, enquanto os Orioles coletavam 19 rebatidas e marcavam o maior número de corridas desde a vitória por 18-5 em Cleveland em 6 de junho de 2021 .

“Estou muito orgulhoso de nossos rapazes não acreditarem muito no barulho externo e coisas assim”, disse O’Hearn.

Gleyber Torres fez um home run solo antes de sair com uma lesão na virilha e Aaron Judge acertou seu 27º home run, líder da liga principal, ao acertar um chute de duas corridas na terceira contra o titular do Baltimore, Cole Irvin. Judge também teve um único RBI em seu retorno de uma ausência de um jogo, depois de ser atingido na mão esquerda na vitória de 4 a 2 do Nova York na terça-feira.

Humilhado no Bronx As 17 corridas dos Yankees permitiram aos Orioles empatados em quarto lugar de todos os tempos pelo time que entrou no dia liderando os campeonatos em corridas permitidas por jogo (mínimo de 10 jogos na temporada). Ano, Equipe Corre Op. Gigantes de 1959 20 Filhotes 1893 marrons 19 Aranhas Piratas de 1895 18 Gigantes Ianques de 2024 17 Papa-figos Cardeais de 1962 17 Piratas 1900 Cardeais 17 Boston – Estatísticas e informações da ESPN

Mas os Yankees perderam séries consecutivas pela primeira vez nesta temporada.

“Eles são tão formidáveis ​​quanto existem, e nas primeiras séries eles conseguiram o que queriam conosco”, disse o técnico dos Yankees, Aaron Boone. “Eles tiveram a vantagem.”

Irvin permitiu cinco corridas e cinco rebatidas em 4⅔ entradas. Bryan Baker (1-0) o substituiu e foi creditado com a vitória.

Gil permitiu sete corridas e oito rebatidas em 1⅓ entrada, o pior da carreira.

“Eles o perseguiram hoje e não perderam alguns aquecedores no centro da placa”, disse Boone. “Isso tem sido incomum.”

Henderson abriu o jogo com uma dobradinha na cabeça do defensor direito Juan Soto e marcou na única rebatida de O’Hearn. Mullins acertou um controle deslizante nos assentos do campo direito para uma vantagem de 3-0, e Mountcastle acertou uma dupla passada do homem da terceira base Oswaldo Cabrera na linha do campo esquerdo para fazer o 6-0.

Depois que Torres e Judge se conectaram, o Santander acertou o quinto gol contra Tim Hill, que assinou com o Yankees antes do jogo.

A curta saída de Gil encerrou a seqüência de 76 partidas consecutivas de Nova York em pelo menos quatro entradas no início da temporada. Foi a sétima sequência mais longa no beisebol e a mais longa na Liga Americana desde que o Chicago White Sox fez isso nos primeiros 89 jogos de 2006.

SALA DO TREINADOR

Orioles: OF Colton Cowser não começou depois de levar uma cotovelada na quarta-feira. … 3B Jordan Westburg fez 2 de 5 depois de ficar de fora na quarta-feira devido a um desconforto no quadril esquerdo.

Yankees: OF Jasson Domínguez vai perder pelo menos oito semanas devido a uma distensão oblíqua esquerda. Ele se machucou em um check swing durante um jogo pelo Triple-A Scranton-Wilkes/Barre no sábado.

A SEGUIR

Orioles: Grayson Rodriguez (8-2, 3,20 ERA) se opõe a RHP Jake Bloss na abertura de uma série de três jogos em Houston.

Yankees: LHP Carlos Rodón (9-3, 3,28) enfrenta Atlanta LHP Chris Sale (9-2, 2,98) na abertura de uma série interliga de três jogos na sexta-feira no Bronx.

A Associated Press contribuiu para este relatório.