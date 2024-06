Orlando Cepeda, Hall of Famer e MVP da Liga Nacional de 1967, morre aos 86 anos

SAN FRANCISCO — Orlando Cepeda, o rebatedor de primeira base apelidado de “Baby Bull” que se tornou um Hall da Fama entre os primeiros porto-riquenhos a estrelar nas grandes ligas, morreu. Ele tinha 86 anos.

O San Francisco Giants e sua família anunciaram a morte na noite de sexta-feira, e um momento de silêncio foi anotado no placar do Oracle Park no meio de um jogo contra o Los Angeles Dodgers.

“Nosso querido Orlando faleceu pacificamente em casa esta noite, ouvindo sua música favorita e cercado por seus entes queridos”, disse sua esposa, Nydia, em comunicado divulgado pela equipe. “Ficamos consolados por ele estar em paz.”

Foi um mês difícil para os Giants. A morte de Cepeda veio apenas 10 dias após o Hall of Famer Willie Mays morrer em 18 de junho aos 93 anos.

“Cara, que outro soco no estômago”, disse o gerente do Giants, Bob Melvin, que cresceu na Bay Area torcendo pelo time. “Outra personalidade simplesmente incrível e simplesmente amada aqui. Estátua na frente. Os números que ele colocou, há muitas lendas aqui e ele certamente está bem no meio disso. Ter isso tão perto de Willie, é meio impressionante.”

Cepeda foi regular nos jogos em casa dos Giants durante a temporada de 2017 até lidar com alguns problemas de saúde. Ele foi hospitalizado na Bay Area em fevereiro de 2018 após um evento cardíaco.

Uma das primeiras estrelas porto-riquenhas nas grandes ligas, mas limitado por problemas no joelho, ele se tornou o primeiro rebatedor designado de Boston e credita seu tempo como DH por ter sido consagrado no Hall da Fama em 1999, conforme selecionado pelo Comitê de Veteranos.

Orlando Cepeda, 11 vezes All-Star que rebateu 379 home runs na carreira, foi eleito para o Hall da Fama pelo Comitê de Veteranos em 1999, 20 anos depois de ter se tornado elegível pela primeira vez. Jim McIsaac/Getty Images

Quando o Red Sox ligou para Cepeda em dezembro de 1972 para perguntar se ele gostaria de ser o primeiro rebatedor designado, o jogador desempregado aceitou na hora.

Cepeda foi 11 vezes All-Star e jogou 17 temporadas por seis times da MLB. Ele ganhou o prêmio de Novato do Ano da NL em 1958 com os Giants, para quem jogou suas primeiras nove temporadas, e o prêmio de MVP da NL com os Cardinals em 1967, quando atingiu a melhor marca da carreira de .325 com 25 home runs e 111 RBIs.

Ele teve uma média de rebatidas de 0,297, com 379 home runs e 1.365 RBIs.

Cepeda é um dos dois únicos jogadores na história da Liga Nacional a ganhar tanto o prêmio de Novato do Ano quanto o de MVP por unanimidade, junto com Albert Pujols, que ganhou o prêmio de Novato do Ano em 2001 e o de MVP em 2009.

Cepeda era um membro garantido do Hall da Fama até ser preso em 1975 — um ano após sua aposentadoria após uma carreira de 17 temporadas — por acusações de porte de maconha, pela qual cumpriu nove meses de prisão.

Sua eleição para o Hall da Fama em 1999 ocorreu 20 anos depois de ele se tornar elegível pela primeira vez.

“Não posso reclamar”, disse Cepeda ao Los Angeles Times em uma entrevista em 1985. “Vivi os bons momentos. Vivi os maus momentos. Poucas pessoas experimentam isso.”

Informações da Associated Press e ESPN Stats & Information foram usadas neste relatório.