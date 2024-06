Orlando Cepeda, membro do Hall da Fama do Beisebol e lenda dos Giants, morre aos 86 anos

Orlando Cepeda – um membro do Hall da Fama do Beisebol e companheiro de equipe recentemente Willie Mays – morreu… de acordo com declarações de sua família e da MLB.

A lenda dos Giants faleceu em sua casa na sexta-feira, de acordo com sua esposa, Nídia, rodeado pela família e ouvindo sua música favorita. Ela diz que a família se conforta porque ele agora está em paz.

Comissário da MLB Rob Manfred lembrou-se de Orlando por suas conquistas em campo… bem como por seu papel como um dos primeiros jogadores latino-americanos no esporte, que abriu caminho para uma maior inclusão no beisebol durante a década de 1960.

O “Baby Bull” invadiu a MLB em 1958 com o San Francisco Giants… entrando em campo pelo time pela próxima década antes de ser negociado com o St. Luís Cardeais. Ele passou a jogar pelo Braves, Athletics, Red Sox e Royals.

Ao longo de sua carreira de 17 anos, Cepeda ganhou 11 participações no All-Star, um prêmio de MVP, um Rookie of the Year e um Campeonato da World Series em 1967 com os Cardinals.

Décadas depois de se aposentar, ele foi eleito para o Hall da Fama da MLB – o segundo jogador porto-riquenho a receber a homenagem – e os Giants colocaram uma estátua de Orlando fora de seu estádio… consolidando-o como uma lenda da franquia.

Orlando lidou com atitudes racistas em relação aos jogadores latinos durante sua carreira… inclusive em seu próprio clube, onde lutou com o técnico Alvin escuro que insistiu que todos os seus jogadores falassem inglês no vestiário.

Enquanto era gigante, Orlando jogou ao lado de Mays, que faleceu no início deste mês. Gerente dos Dodgers David Roberts – cujo time enfrentou os Giants em SF na noite passada – notou a tristeza no estádio depois de perder as duas estrelas.

Orlando tinha 86 anos.