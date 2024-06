Os 34 de Jonquel Jones ajudam o Liberty a vencer os Ases na revanche das finais

LAS VEGAS – Jonquel Jones marcou 34 pontos, o recorde de sua carreira, Breanna Stewart e Sabrina Ionescu fizeram um duplo-duplo cada e o New York Liberty se afastou no segundo tempo para derrotar o atual campeão da WNBA Las Vegas Aces por 90-82 no sábado. .

Ionescu terminou com 15 pontos e 12 assistências e Stewart somou 14 pontos e 12 rebotes para o New York (12-2). Betnijah Laney-Hamilton fez 12 pontos e sete rebotes.

Las Vegas (6-6) perdeu quatro dos últimos cinco jogos.

Kelsey Plum acertou um floater que deu aos Ases uma vantagem de 53-47 faltando 6:33 para o fim do terceiro quarto. Eles então ficaram sem gols por quase cinco minutos. Nova York respondeu com uma sequência de 14 a 0, incluindo seis pontos de Jones, para assumir a liderança definitivamente. Kate Martin acertou uma cesta de 3 pontos para quebrar a seca de pontuação de Las Vegas faltando 1:47 para o final do período, e A’ja Wilson seguiu com um balde na pista que reduziu o déficit para 61-58, mas os Ases não chegaram mais perto .

Plum liderou Las Vegas com 22 pontos e Wilson terminou com 21 pontos e nove rebotes. Alysha Clark somou 13 pontos, Jackie Young fez 10 pontos e seis assistências e Kiah Stokes pegou 12 rebotes.