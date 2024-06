Os comandantes souberam das alegações de McManus na semana passada, diz Quinn

ASHBURN, Virgínia, – O técnico do Washington Commanders, Dan Quinn, disse que o time não tinha conhecimento das acusações de agressão sexual contra o chutador Brandon McManus quando o contratou como agente livre e só soube delas no final do mês passado.

Washington libertou McManus na noite de domingo, sete dias depois de saber do processo movido contra ele por duas mulheres que alegaram que ele as agrediu sexualmente durante um voo internacional para Londres na temporada passada, quando jogou pelo Jacksonville Jaguars. As mulheres trabalhavam como comissárias de bordo.

Os Comandantes assinaram com McManus um acordo de um ano no valor de US$ 3,6 milhões em 14 de março. A ação, que busca US$ 1 milhão de McManus, foi movida em 24 de maio no Tribunal Civil do Circuito do Condado de Duval.

Escolhas dos editores

Quinn disse que soube das acusações pela primeira vez em 27 de maio. Ele se recusou a comentar mais sobre McManus porque a situação continua “sob investigação”. Quinn disse que discutiu com seus jogadores a necessidade de comunicar situações das quais a equipe precisa estar ciente porque, disse ele, “esse tipo de comunicação permite que você encontre algumas soluções”, embora ele tenha dito que isso não era específico de McManus. ‘situação.

O advogado de McManus, Brett R. Galloway, manteve a inocência de seu cliente.

Quando questionado se a história da organização influenciou a libertação de McManus, Quinn disse: “Não há nada que possamos comentar. Há uma investigação em andamento”.

A organização foi multada em US$ 10 milhões em julho de 2021, depois que uma investigação da NFL encontrou evidências de uma cultura tóxica no local de trabalho sob o comando do ex-proprietário Dan Snyder. Também houve acusações de assédio sexual.

Snyder foi acusado de má conduta sexual por um ex-funcionário da equipe e foi multado em US$ 60 milhões após uma investigação de 17 meses pela advogada Mary Jo White. Suas descobertas apoiaram alegações de que os comandantes ocultaram receitas que deveriam ser compartilhadas com outras equipes. White também fundamentou alegações de que Snyder havia assediado sexualmente a ex-funcionária Tiffani Johnston.

Um grupo liderado por Josh Harris comprou a equipe de Snyder em julho de 2023.

Washington contratou Ramiz Ahmed na segunda-feira para substituir McManus, mas pode considerar outros chutadores antes e durante o campo de treinamento. Ahmed esteve no Chicago Bears e no Green Bay Packers, mas ainda não participou de um jogo da NFL. Ahmed fez 10 das 13 tentativas de field goal pelo Birmingham na UFL nesta primavera. Há dois anos, ele fez 14 das 22 tentativas pelo Pittsburgh na UFL.

“Também é em momentos como este que os caras têm a oportunidade e, quando o fazem, muitas vezes, as pessoas estão esperando por aquela chance, aquele momento”, disse Quinn sobre Ahmed.