Os Panthers venceram os Oilers no jogo 3, à beira do primeiro título da Stanley Cup

EDMONTON, Alberta — – Aleksander Barkov liderou ofensivamente, Sergei Bobrovsky estava em sua melhor forma no gol mais uma vez e os Florida Panthers estão prestes a erguer a Copa Stanley.

Barkov marcou um gol e marcou outro, Bobrovsky fez 32 defesas para ampliar sua sequência de domínio e os Panteras resistiram para vencer o Edmonton Oilers por 4 a 3 no jogo 3 da final da Copa na noite de quinta-feira.

Eles podem ganhar o primeiro título da história da franquia já no jogo 4, na noite de sábado, em Edmonton.

A Flórida deu mais um passo em direção ao topo da montanha do hóquei, aproveitando um punhado de reviravoltas em Edmonton e impedindo Connor McDavid de marcar um gol. Um rali tardio colocou os Oilers a uma distância de um, mas não conseguiu.

Muito antes disso, Barkov forçou uma das ofertas de Evan Bouchard segundos antes do gol de Sam Reinhart, o goleiro Stuart Skinner tossiu o disco para Vladimir Tarasenko e Darnell Nurse deu-o para Sam Bennett.

Barkov teve um dos momentos marcantes ao ultrapassar a defesa e derrotar Skinner na fuga, acalmando por algum tempo a multidão entusiasmada para o primeiro jogo da final da Stanley Cup com torcedores em Edmonton desde 2006.

Os Oilers precisarão completar uma recuperação feita apenas quatro vezes na história dos playoffs da NHL – e uma vez na final em 1942 – para acabar com a seca da Copa do Canadá.

O último ano em que um time baseado no Canadá venceu foi em Montreal, em 1993, meses antes da temporada inaugural dos Panteras. Até esta série, eles tinham ido de 1 a 8 na final.

Atrás de Barkov e Bobrovsky, a Flórida inverteu totalmente esse roteiro. Os dois principais candidatos ao Troféu Conn Smythe como MVP dos playoffs foram indiscutivelmente os dois melhores jogadores no gelo no Jogo 3, incluindo Barkov se recuperando de um golpe alto de Leon Draistail que o tirou do Jogo 2 na noite de segunda-feira.

Outra grande razão pela qual os Panteras chegaram aqui, o ala Matthew Tkachuk, também deu uma grande assistência e foi o responsável por aumentar a pressão sobre Edmonton.

Os Oilers murcharam, perdendo um jogo em que eram em grande parte o melhor time, mas não conseguiram superar erros inoportunos. Skinner permitiu quatro gols em 23 arremessos e Connor Brown, Philip Broberg e Ryan McLeod marcaram, enquanto McDavid pela primeira vez em todos os playoffs parecia frustrado e indisposto.

Fazer isso com adversários de elite, defendê-los a ponto de questionar sua capacidade de marcar, é uma grande parte do estilo dos Panteras e uma grande razão pela qual eles estão no maior palco da liga e colocando os frios no gelo para um potencial celebração do campeonato a 4.000 quilômetros de casa.

Ao resistirem para vencer Edmonton na noite de quinta-feira, eles também não mostraram nenhum efeito negativo ao esperar para voar do sul da Flórida para Alberta, uma decisão que foi questionada quando seu avião foi atrasado por tempestades e chegou algumas horas na noite de quarta-feira – menos de 24 horas depois. horas antes do lançamento do disco. Em vez de parecerem cansados ​​do fuso horário, os Panteras estavam preparados para aproveitar as oportunidades de marcar e acertar quando mais importava.