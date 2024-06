Os uniformes da cerimônia de abertura olímpica da equipe dos EUA incluem jeans

NOVA IORQUE – Quando a equipe dos EUA caminhar com os atletas mundiais na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, eles o farão com elegantes blazers azul marinho da Ralph Lauren – e jeans.

Apenas jeans normais do dia a dia.

Ralph Lauren, que revelou na terça-feira sua nona vez criando looks de desfile olímpicos para os americanos, está classificando a dupla como “inesperada”, mas clássica.

David Lauren, diretor de branding e inovação da empresa e filho do fundador, não se incomodou com a casualidade do jeans azul.

“Trabalhamos em estreita colaboração com a equipe dos EUA para fazer com que os atletas se sintam ao mesmo tempo bem vestidos, como uma equipe, mas ao mesmo tempo confortáveis ​​e distintamente americanos”, disse ele à Associated Press na segunda-feira, durante uma prévia da mídia no elegante restaurante da empresa. Sede em Nova York.

“Nada diz mais a América do que jeans, especialmente quando estamos em Paris”, acrescentou Lauren. “E dá aos atletas a oportunidade de sentirem uma cultura, mas também de se sentirem eles próprios e o que é natural”.

Os blazers de lã trespassado vêm com detalhes em vermelho e branco, usados ​​​​com uma camisa Oxford listrada em azul e branco e sapatos de camurça creme com cadarços. Os jeans, pelo menos, são cônicos. Ah, e tem gravatas, na cor azul.

Para a cerimônia de encerramento, a equipe usará jeans brancos estilo moto com jaquetas combinando, sim, vermelho patriótico, branco e azul.

A empresa reuniu alguns atletas com destino a Paris para exibir os uniformes do desfile dos Jogos Olímpicos de Verão que começam no próximo mês em uma das capitais mundiais da moda.

Daniela Moroz, 23 anos, compete na vela em sua primeira Olimpíada. Ela adorou os detalhes de corrida do look final que modelou, até os sapatos. As jaquetas com zíper têm “EUA” estampado na frente em letras enormes, com “Team USA” em azul no alto da costura externa de uma perna da calça. Os bonés dos times são bico de pato: A viseira é na cor branca, com detalhes em vermelho e azul.

“Sou um piloto na água, então isso realmente fala comigo”, disse Moroz, nascido e criado na área da baía de São Francisco, sobre os toques de moto. “É super confortável.”

Lauren chamou a cerimônia de encerramento de “mais gráfica, mais divertida, um pouco mais emocionante”.

A empresa também projetou equipamentos do Team USA disponíveis para venda a partir de terça-feira em RalphLauren.com, TeamUSAShop.com e lojas da empresa nos EUA e na França. Entre as peças oferecidas estão camisas pólo confeccionadas em algodão 100% reciclado. É a primeira vez que Ralph Lauren atinge esse nível de sustentabilidade em equipamentos olímpicos, disse David Lauren.

A camisa pólo personalizável “parece quase um material de desempenho que tem melhor absorção, melhor respirabilidade e melhor elasticidade”, disse ele. “E é um teste para vermos como podemos evoluir no futuro. As Olimpíadas sempre foram um lugar incrível para testar novidades, experimentar inovações e explorar com nossos atletas como será o futuro.”

Parte da receita das vendas no varejo vai ajudar a apoiar o treinamento de atletas norte-americanos para seus momentos olímpicos. Lauren não seria mais específica sobre quanto dinheiro a empresa envia para eles.

Os uniformes das cerimônias de abertura e encerramento, os mesmos das Olimpíadas e das Paraolimpíadas subsequentes, foram confeccionados nos Estados Unidos. Os equipamentos à venda ao público foram confeccionados nos Estados Unidos e em outros países.

Jamal Hill, um nadador paraolímpico que conquistou a medalha de bronze em Tóquio, está voltando para competir em Paris aos 29 anos. Ele acha que os uniformes vão repercutir na geração Y e na geração Z.

“Eles têm um toque moderno único muito, muito bom”, disse Hill, que cresceu em Los Angeles.

O esgrimista Daryl Homer, 33, será titular do Paris como suplente depois de ter rompido o tendão de Aquiles um mês antes da qualificação. É sua quarta viagem às Olimpíadas. Ele conquistou a medalha de prata em 2016 no Rio de Janeiro.

Sobre o momento do jeans azul, Homer disse: “É muito moderno, é acessível. Vamos passear por Paris no calor. É um visual mais leve, com um pouco mais de espaço para nos movimentarmos.”

Kamren Larsen, um piloto de BMX de 24 anos de Bakersfield, Califórnia, está indo para sua primeira Olimpíada. Ele acha que os blazers elegantes com camisas Oxford equilibram a natureza mais descontraída dos jeans.

“Acho que Ralph fez um bom trabalho na diversificação”, disse ele.