Padraig Harrington vence evento da Champions pelo terceiro ano consecutivo

ENDICOTT, NY – Padraig Harrington venceu o Dick’s Sporting Goods Open pelo terceiro ano consecutivo no domingo, fazendo uma defesa de par importante no par 3 17 para segurar um 4 abaixo de 68 e uma vitória de 1 tiro sobre Mike Weir .

Harrington conquistou seu oitavo título do PGA Tour Champions e o segundo do ano.

Weir estava jogando dois grupos à frente de Harrington e ficou a 1 tacada ao fazer birdie no buraco 17. Harrington errou o green para a direita e enfrentou uma mentira difícil, com a bola caindo em uma ligeira inclinação.

Ele acertou cerca de 2,5 metros além do buraco e fez o par putt, e então fechou com um par no dia 18 no En-Joie Golf Club para terminar com 15 abaixo de 201.

“Suponho que tenho uma boa relação custo-benefício”, disse Harrington. “Quando eu estava descendo aquele trecho, você não tinha muita certeza do que iria conseguir. Ou eu vou acertá-lo ou terei que subir e descer de alguma forma estranha. lugar. É divertido. Eu gostaria que não fosse tão divertido.

A vitória ocorre uma semana depois que Harrington foi incluído no Hall da Fama Mundial do Golfe durante o Aberto dos Estados Unidos em Pinehurst No.

Weir fechou com 67.

Ken Duke (68), Mark Hensby (66) e Ken Tanigawa (70) empataram em terceiro, 2 arremessos atrás. Tanigawa participou de um empate a três pela liderança de 36 buracos com Harrington e Stephen Ames.

Ames ainda estava na mistura até fazer bogey nos buracos 13 e 14 e ficar muito para trás para correr. Ele pelo menos manteve a liderança na Copa Charles Schwab.

Harrington rapidamente saiu do empate com uma águia no terceiro buraco par 5 e fechou os primeiros nove com birdies consecutivos para assumir o controle.

Sua única surpresa foi uma cunha que girou na frente do 10º green e caiu na água para um bogey. Diante de uma tacada semelhante no dia 15, ele a executou perfeitamente para um birdie.

A vitória do irlandês elevou-o 11 posições, para o 6º lugar na Taça Charles Schwab.