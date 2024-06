Paige Spiranac nunca esquecerá um fã em particular e o motivo é surpreendente

Paige Spiranac, muitas vezes apelidada de ‘Rainha do Golfe’, cativou fãs tanto no gramado quanto nas redes sociais. Sua jornada no mundo do golfe profissional teve altos e baixos, incluindo um corte errado que a levou a mudar de foco. Essa reviravolta, no entanto, foi uma bênção disfarçada. A ascensão de Spiranac como influenciador de mídia social foi meteórica, ganhando um grande número de seguidores e um lugar único no mundo dos esportes.

Recentemente, Spiranac compartilhou uma interação memorável com os fãs em seu identificador X (antigo Twitter). Em um evento do X-Golf, um fã chamado Tony pediu que ela autografasse seu braço. Para surpresa de Spiranac, Tony voltou uma hora depois com o autógrafo tatuado na pele.

Paige Spiranac se curva para acertar a tacada de golfe impossívelParker Johnson

Ela twittou: “Conheci Tony em um evento @xgolfamerica onde ele me pediu para autografar seu braço. Uma hora depois ele volta com o braço tatuado nele!” Essa admiração inesperada tornou-se típica de Spiranac.

Spiranac contou outros encontros bizarros com fãs. No podcast Foreplay, ela se lembrou de um fã que tatuou sua imagem na coxa. Ela ficou surpresa quando ele lhe mostrou a tatuagem em um evento em Lake Tahoe. “É uma tatuagem inteira na coxa de uma garota nua segurando um taco de golfe”, ela compartilhou, acrescentando com humor: “Eu penso, é como se eles parecessem um pouco pequenos”.

Paige compartilha interação hilariante com fãs no evento X-Golf

A popularidade de Spiranac vai além de suas habilidades no golfe e presença nas redes sociais. Ela foi coautora de um livro com sua irmã Lexie, intitulado “The Story of Hattie”, que os fãs elogiaram como uma excelente introdução ao golfe. Um fã o descreveu como “um livro incrível de ler para quem quer aprender a jogar golfe”, observando como ele incentiva a confiança e a determinação.

A lealdade de seus fãs é evidente no desejo de vê-la em papéis de destaque, como analista da NBC Sports depois que Paul Azinger deixou o cargo. No entanto, nem todas as interações dos fãs foram positivas. Spiranac já foi personificado por um golpista que cobrou dos fãs US$ 10.000 por uma foto, levando a uma revelação chocante.

A parceria da Spiranac com a empresa de tecnologia X-Golf também foi notável. Ela frequentemente exibe suas simulações premium de golfe indoor em suas redes sociais. Foi em um evento do X-Golf que ela conheceu Tony, o fã da tatuagem. Este incidente deixou os fãs divertidos e especulando se Tony recebeu um prêmio especial por sua dedicação. X-Golf comentou no tweet: “Bem, pelo menos Tony nunca esquecerá aquele dia”. Nem Spiranac.