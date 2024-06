Paige VanZant competirá no Power Slap 8, estreia na luta contra tapas marcada para 28 de junho

Paige VanZant está prestes a entrar no mundo do Power Slap.

Em 28 de junho em Las Vegas, VanZant compete na promoção Power Slap de Dana White pela primeira vez quando enfrenta Christine Wolmarans no Fontainebleau Hotel and Casino. O anúncio foi feito durante o card do UFC Arábia Saudita no sábado.

“Quer os filhos da puta gostem ou não, estou fazendo Power Slap”, disse VanZant em seu podcast com o marido Austin Vanderford. “Estou transando com Paige VanZant. Eu estava no UFC, boxe com os nós dos dedos nus, boxe, e agora estou fazendo Power Slap. Vou fazer literalmente tudo e apenas irritar as pessoas.”

VanZant recentemente provocou que ela teria grandes novidades em breve e, aparentemente, isso sugeria que ela faria a mudança para competir no Power Slap. Ela será a primeira veterana do UFC a competir na liga de tapa fundada por White, lançada inicialmente no início de 2023.

Embora não lute MMA desde sua última luta no UFC em 2020, a veterana de 30 anos tem se mantido bastante ocupada em sua carreira fora do octógono.

VanZant assinou um lucrativo contrato de múltiplas lutas para competir no BKFC logo após deixar o UFC, onde acumulou um recorde de 0-2 com derrotas para a Grã-Bretanha Hart e a também veterana do UFC Rachael Ostovich. VanZant continua com contrato com o BKFC e afirmou que pretende voltar para pelo menos mais uma luta.

Mais recentemente, VanZant passou para o mundo do boxe influenciador quando enfrentou Elle Brooke em um card do Misfits Boxing em Houston. Ela sofreu um knockdown no início da competição antes de recuperar o controle mais tarde na luta para salvar um empate dividido em cinco assaltos.

Agora VanZant tira as luvas de boxe e se prepara para uma luta de tapas como parte do card Power Slap 8 que acontece durante a International Fight Week em Las Vegas, que culmina com o UFC 303, no dia 29 de junho, na T-Mobile Arena.