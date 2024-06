Paige VanZant marca 2 knockdowns e vence estreia no Power Slap

Paige VanZant tem sua primeira vitória em esportes de combate desde 2019.

A popular veterana do UFC e do BKFC conseguiu dois knockdowns a caminho de vencer sua estreia com tapas por decisão unânime unilateral contra Christine Wolmarans na sexta-feira no Power Slap 8.

VanZant, 30, derrubou Wolmarans com seu segundo e terceiro tapas na luta de três rounds. Wolmarans sobreviveu, mas mal pareceu machucar VanZant com sua própria ofensiva, apesar de até mesmo ter conseguido uma quarta tentativa depois que VanZant foi chamada para uma falta de vacilamento no terceiro round.

No final, todos os três juízes marcaram a partida por 30-25 a favor de VanZant.

“Sinceramente, foi absolutamente incrível”, disse VanZant. “Claro que eu queria nocauteá-la com o primeiro tapa, mas estou muito feliz que tenha acontecido do jeito que aconteceu. Eu sabia que podia levar um soco, sabia que podia levar um tapa. Foi muito divertido.”

VanZant não teve sucesso em seus esforços em esportes de combate desde que finalizou Rachael Ostovich com uma chave de braço em uma luta do UFC em 2019. Ela sofreu uma derrota no primeiro round para Amanda Ribas em sua luta final no UFC, depois perdeu decisões consecutivas contra Britain Hart e Ostovich no boxe sem luvas após assinar com o BKFC. Mais recentemente, ela lutou para um empate dividido em uma luta de boxe de influenciadores contra Elle Brooke sob a bandeira Misfits após sofrer um knockdown precoce na luta.

Agora, no entanto, VanZant está finalmente de volta ao círculo dos vencedores — e ela indicou que a estreia no tapa de sexta-feira não será algo isolado.

“É muito divertido abandonar isso”, disse VanZant.

