Panteras chegam a Edmonton após atraso de voo de três horas

A rotina dos Florida Panthers foi interrompida na quarta-feira, antes do jogo 3 da final da Stanley Cup, por causa de atrasos nas viagens relacionados à tempestade antes do time seguir para Edmonton.

Fortes tempestades perto de Fort Lauderdale, Flórida, forçaram o jato fretado a decolar três horas após a partida programada. Os Panteras pousaram por volta das 20h em Edmonton, menos de 24 horas antes de enfrentarem os Oilers na quinta-feira.

Os Panteras venceram por 2 a 0 na série melhor de sete.

O Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood relatou atrasos, cancelamentos e água parada nas estradas dentro e ao redor das instalações na quarta-feira.

Os Oilers retornaram a Edmonton na terça-feira após a derrota por 4 a 1 no jogo 2 em Sunrise, Flórida, na noite de segunda-feira. Os Panteras optaram por treinar em casa na quarta-feira antes de embarcar no vôo.

“Não gostamos da ideia de acordá-los cedo o suficiente [after Game 2] para entrar em um momento razoável em Edmonton”, disse o técnico dos Panthers, Paul Maurice, aos repórteres antes de deixar a Flórida. “Não vimos valor nisso.”

Os Panteras não jogam em nada além do horário do leste desde o jogo de 12 de março em Dallas. Edmonton está no fuso horário das montanhas.

A série de playoffs que antecedeu as finais foi disputada em Tampa, Flórida, Boston e Nova York. Todos os jogos fora de casa no último mês da temporada regular foram no leste.

Field Level Media contribuiu para este relatório.