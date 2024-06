Panteras comemoram a Stanley Cup com desfile e comício

FORT LAUDERDALE, Flórida – Eles esperaram 30 anos. Seria necessário mais do que uma grande tempestade para dissuadir os Florida Panthers desta festa.

Nem mesmo uma chuva torrencial – tão forte que alertas de enchentes foram emitidos na área – acompanhada por uma enorme tempestade com raios poderia impedir a celebração da Copa Stanley dos Panteras no domingo, uma celebração que a franquia esperou desde sempre. Com a presença estimada de dezenas de milhares de torcedores, o time chegou em ônibus de dois andares que fizeram um trajeto à beira-mar antes de parar na areia para um comício onde o troféu foi içado mais uma vez.

Carter Verhaeghe foi o jogador que conseguiu levar a Taça para o palco, “We Are The Champions” do Queen tocou alto e ninguém se importou com o quão encharcados eles estavam, ninguém se importou que ainda estava chovendo. Os Panthers eram campeões, depois de três décadas de espera. O título foi conquistado na noite de segunda-feira passada, com a Flórida derrotando Edmonton por 2 a 1 no Jogo 7 da Final da Stanley Cup.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“É incrível”, disse o goleiro Sergei Bobrovsky, que em determinado momento desceu do ônibus com a Copa e decidiu caminhar um pouco pela estrada enquanto os torcedores que faziam fila no percurso do desfile – alguns desde a noite de sábado – rugiam. “Nunca pensei que tantas pessoas iriam nos apoiar. Para nós, compartilhar esse momento com os fãs, é inacreditável”.

O desfile e o comício coroaram os primeiros dias de comemoração, que incluíram os seguintes itens, entre outros, incluídos na Stanley Cup em vários momentos: cerveja, champanhe, suco de maçã, nada menos que três seres humanos — todos filhos de jogadores — e um prato fumegante de macarrão coberto com queijo fresco ralado, um jantar que a lenda dos Panthers, Roberto Luongo, apreciou com orgulho.

“Não consigo colocar isso em palavras”, disse o capitão dos Panteras, Aleksander Barkov, enquanto observava a cena do desfile.

O dono dos Panthers, Vincent Viola, dançou no palco enquanto sua esposa Theresa capturava as cenas em seu telefone. Matthew Tkachuk saiu da rota em um ponto para visitar seu bar favorito, Elbo Room, que por acaso era adjacente ao caminho dos ônibus. Os jogadores, um por um, tiveram seu momento de içar a Taça no palco. Havia uma camiseta de campanha que alguns jogadores usavam — Maurice Zito 2024, uma homenagem ao técnico Paul Maurice e ao presidente de operações de hóquei Bill Zito, que idealizou a corrida da Taça. Outros fãs tinham uma camisa semelhante — Barkov Tkachuk 2024, uma homenagem às estrelas da Flórida.

E como se a multidão precisasse de mais incentivo, um atacante sem camisa dos Panthers, Nick Cousins, correu até os fãs, bebeu uma cerveja em comemoração e deu um soco no ar.

“Parece o ápice do esforço da sua vida, de tudo pelo que você trabalhou”, disse o defensor Aaron Ekblad. “Quando você recebe aquele troféu sobre sua cabeça, é uma sensação linda. E é o auge do hóquei. É tudo o que você poderia imaginar.”