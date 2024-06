Panteras derrotam Oilers no jogo 7 e conquistam o primeiro título da Stanley Cup

SUNRISE, Flórida – Os Florida Panthers conquistaram sua primeira Stanley Cup na história da franquia com uma vitória por 2 a 1 no jogo 7 sobre os Edmonton Oilers na noite de segunda-feira, em uma conclusão emocionante de uma série clássica de playoffs.

O gol do ala Sam Reinhart no segundo período provou ser o vencedor, já que o goleiro Sergei Bobrovsky fez 23 defesas para encerrar a série – e ajudar seu time a evitar a infâmia pós-temporada.

A vitória dos Panteras evitou um dos colapsos mais épicos da história do esporte. A Flórida havia construído uma vantagem de 3 a 0 na série, mas os Oilers reagiram com três vitórias consecutivas, apenas a terceira vez na história da NHL que um time forçou o Jogo 7 depois de perder os três primeiros jogos da final da Copa Stanley.

Mas o legado do Toronto Maple Leafs de 1942 permanece intacto; eles ainda são o único time a se recuperar de uma desvantagem de 3 a 0 na final para vencer a Copa, depois que os Oilers ficaram aquém.

Em vez disso, a Flórida se tornou apenas o terceiro time nos últimos 40 anos a vencer a Stanley Cup, depois de perder na final durante a pós-temporada anterior, quando os Panthers caíram em cinco jogos para o Vegas Golden Knights em 2023.

O capitão da Flórida, Aleksander Barkov, recebeu a taça do comissário da NHL Gary Bettman e, depois de patinar com ela, Barkov a entregou a Bobrovsky.

“Ele merece. Ele está aqui há muito tempo e é nosso melhor jogador há muito tempo”, disse Barkov sobre Bobrovsky. “Ele jogou incrível.”

O técnico da Flórida, Paul Maurice – que ingressou na franquia há duas temporadas depois de deixar o cargo de técnico do Winnipeg Jets e esteve na final duas vezes em dois anos – venceu pela primeira vez em uma longa carreira.

“Há muito tempo que venho perseguindo isso”, disse Maurice depois de entregar a Copa Stanley à sua comissão técnica. “Não tem nada a ver com o treinador; este grupo tem sido especial desde o primeiro dia.”

Os Oilers estavam fazendo sua primeira aparição na final da Stanley Cup desde 2006.

Este foi o ponto mais longe que as estrelas de Edmonton, Connor McDavid e Leon Draisaitl, levaram seu time na pós-temporada. Nenhum dos jogadores marcou ponto no jogo 7, com McDavid sem gols nos dois últimos jogos da série. Ele terminou como artilheiro dos playoffs com 42 pontos. Apesar da derrota, McDavid recebeu o Troféu Conn Smythe como o jogador mais valioso da pós-temporada.

A energia na construção para o Jogo 7 pode ser sentida bem antes do disco cair. Um número significativo de fãs dos Oilers comprou ingressos para o jogo, torcendo pelos jogadores de Edmonton durante o aquecimento e cantando “O Canada” em voz alta ao lado da cantora convidada Alanis Morissette. Os fãs dos Panteras cantaram sua própria versão animada de “The Star-Spangled Banner” em resposta.

Os Panteras abriram o placar momentos após o término de um power play inicial, após uma decisão violenta sobre Warren Foegele, de Edmonton. O ala da Flórida, Evan Rodrigues, lançou o disco em direção à rede de Edmonton, onde encontrou Carter Verhaeghe sozinho na frente, marcando seu 11º gol nos playoffs aos 4:27, deixando a torcida local em frenesi.

“Dizem que é o troféu mais difícil de ganhar no esporte, e você não imagina o quão difícil é até conseguir”, disse Rodrigues. “Chegar ao jogo 7 tirou a pressão de cima de nós e fizemos isso da maneira mais difícil. Mas foi um resultado perfeito.”

As equipes que marcaram primeiro no jogo 7 da final da Stanley Cup tiveram um recorde histórico de 12-5, incluindo oito vitórias consecutivas desde 1994.

Mas Mattias Janmark deu aos fãs dos Oilers em Sunrise um motivo para torcer apenas 2:17 depois, recebendo um passe do defensor Cody Ceci e convertendo um gol de fuga em seu quarto jogo nos playoffs para empatar o placar em 1-1.

Os Panteras assumiram a liderança no segundo período em uma sequência de “o hóquei é um jogo de polegadas”.

Foegele acertou o disco com uma multidão na frente de Bobrovsky. Ele desviou no braço do goleiro e caiu no gelo próximo a ele, onde o defensor Dmitry Kulikov desviou para escanteio enquanto caía.

A jogada de Kulikov terminou como uma assistência secundária no gol verde de Reinhart aos 15:11, um chute de pulso através de uma tela que bateu o goleiro Stuart Skinner. Foi o décimo gol de Reinhart nos playoffs e o primeiro desde o jogo 3.

A Flórida assumiu a liderança no terceiro período pela décima vez, tendo feito 9 a 0 nessa situação durante a pós-temporada. Nas últimas duas pós-temporadas, eles estavam 18-0 quando lideravam após duas.

Na história da final da Stanley Cup, os times estavam 13-1 quando lideravam após dois períodos no Jogo 7. O único time a se reunir? Aqueles Maple Leafs de 1942, que venceram a Copa depois de perder para o Detroit Red Wings por 1 a 0.

Os Oilers pressionaram no terceiro período, mas não conseguiram o empate, apesar de alguns momentos caóticos diante de Bobrovsky.

Ratos, luvas e paus de plástico cobriam o gelo enquanto os Panteras comemoravam.

“Não foi fácil, mas valeu a pena, tudo valeu a pena”, disse Bobrovsky. “Foi tudo por esse momento que quero aproveitar.”

McDavid disse que era “Copa ou fracasso” depois da temporada passada. Demorou até o último jogo possível da temporada para que sua campanha no campeonato terminasse e a seca da Copa Stanley em seu país continuasse. Nenhum time canadense ganhou a Copa desde o Montreal Canadiens em 1993.

“Perdemos para um time que merece muito”, disse o técnico do Edmonton, Kris Knoblauch.