Panteras optam pelo veterano Kyle Okposo no jogo 7 contra Oilers

FORT LAUDERDALE, Flórida – Os Florida Panthers estão dando ao seu jogador mais experiente a chance de fazer a diferença no Jogo 7.

O ala Kyle Okposo, 36, empata para o confronto de segunda-feira contra o Edmonton Oilers com a Copa Stanley em jogo. Adquirido pela Flórida no prazo de negociação de Buffalo, Okposo soma dois pontos em 16 jogos nesta pós-temporada. Ele substituiu Nick Cousins, que substituiu Okposo na escalação para a derrota da Flórida no jogo 6, em Edmonton. Okposo busca a primeira vitória na Stanley Cup em seus 17 anos de carreira.

O técnico dos Panthers, Paul Maurice, disse que foi uma decisão “exclusivamente baseada no hóquei”, mas desafiadora considerando as circunstâncias.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“Senti que, olhando para os três jogos anteriores, Kyle jogou um pouco melhor. Existem outras opções com Kyle, como a forma como ele sai do banco em certas situações”, disse Maurice. “É difícil tirar o Jogo 7 de alguém. É uma coisa tão rara e Nick é incrivelmente amado por seu time.”

Os Panteras estão tentando evitar um dos colapsos mais calamitosos da história do esporte, já que apenas um time da NHL conseguiu uma vantagem de 3 a 0 na final da Copa Stanley e acabou perdendo a série.

“Perdemos os últimos três jogos. Não sei se vocês sabem disso”, brincou Maurice. “Mas gostei muito do nosso Jogo 5 [at home]. Esse foi de longe o nosso melhor jogo. Não estamos longe disso.

Maurice disse antes do jogo 6 que sentiu que a pressão na série havia “equilibrado” entre as equipes. Mas agora, com a Copa em jogo em Sunrise, ele disse que a pressão pode nem ser outro fator a não ser a motivação desde o início.

“Acho que o Jogo 7 é um animal completamente único. Não acho que se relacione em termos de pressão com nada, porque não há amanhã. Portanto, é uma sensação completamente diferente”, disse ele. “Acho que estamos imersos no peso disso há uma semana. Não há nenhuma experiência nova para nós além do Jogo 7. Acho que ambas as equipes saem o mais rápido possível. Acho que essa será a manifestação de tudo isso.”

O goleiro Sergei Bobrovsky, que não treinou no domingo, participou de um skate opcional na manhã de segunda-feira no centro de treinos dos Panthers.

“Gostei do último jogo dele. Achei que ele era forte e sólido”, disse Maurice. “Agora, fomos gentis com ele. Não lhe demos uma folga para começar o jogo. Achei que isso era bom para nós. Reduzimos isso para ele, demos a ele uma chance.”