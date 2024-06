Panthers lamentam gol anulado contra Oilers no jogo 6 da final da Stanley Cup

EDMONTON, Alberta – O técnico do Florida Panthers, Paul Maurice, não teria contestado. O técnico do Edmonton Oilers, Kris Knoblauch, achou que era óbvio. Uma coisa estava clara: a análise do vídeo de impedimento que derrubou o gol do capitão dos Panthers, Aleksander Barkov, no segundo período, foi um ponto de viragem na vitória de Edmonton por 5-1 no jogo 6 da Stanley Cup na noite de sexta-feira.

Barkov pareceu marcar 10 segundos depois que Adam Henrique, do Edmonton, deu ao time da casa uma vantagem de 2 a 0 apenas 46 segundos do segundo período. Mas o banco dos Oilers desafiou o gol, dizendo que os Panteras estavam impedidos. Após uma análise do vídeo, os árbitros determinaram que Sam Reinhart, da Flórida, “precedeu o disco na zona ofensiva e estava em posição de impedimento antes do gol dos Panteras”, tirando o gol de Barkov do tabuleiro e preservando a vantagem de 2 a 0.

Os Oilers estavam no controle do jogo naquele momento. A decisão impediu a Flórida de roubar parte do ímpeto.

“Você está procurando um impulso nesse ponto”, disse Maurice. “Os chutes foram 11-2 no primeiro período, então precisamos de algo para avançar. Teria sido uma faísca para nós, com certeza.”

Edmonton acrescentaria um terceiro gol faltando 1:40 para o final do período. O defensor da Flórida, Gustav Forsling, teve uma tentativa malfadada bloqueada por Ryan Nugent-Hopkins para centralizar o gelo, onde o ala Zach Hyman encontrou o disco, correu e venceu o goleiro Sergei Bobrovsky por seu 16º gol nos playoffs.

“Você pensa no jogo e há algumas oportunidades de mudanças de impulso”, disse Knoblauch. “Um foi no segundo período, quando marcaram em impedimento, fazendo 2 a 1 em vez de 2 a 0. Esse é o momento que pode mudar o fluxo do jogo.”

A partir daí, os Oilers se tornaram apenas o terceiro time na história da NHL a forçar um Jogo 7, depois de perder por 3 a 0 na final da Copa Stanley.

Após o jogo, os jogadores dos Panteras lamentaram o gol anulado.

“É uma pena que não tenha acontecido do nosso jeito”, disse o ala da Flórida, Carter Verhaeghe. “Não sei. Tenho certeza de que foi a decisão certa se eles estão assistindo a um milhão de replays.”

Disse Barkov: “Bem, estava fora-de-jogo, por isso não conta. Tivemos as nossas oportunidades depois disso. Tivemos as nossas oportunidades de marcar um golo, mas depois eles fizeram o 3-0”.

Maurice disse que com base nos ângulos que observou do banco dos Panteras, ele não teria desafiado o gol se os papéis tivessem sido invertidos.

“O juiz de linha me informou que foi o último clipe que eles conseguiram, onde tomaram a decisão de que isso mostra que está impedido”, disse Maurice. “Eu não tenho isso, então o vídeo que recebi no meu banco… Fiquei chateado depois da ligação com base no que vi e no que meu responsável pelo vídeo viu.

“Eu não teria contestado isso de jeito nenhum. Não pensei que você pudesse dizer conclusivamente que isso era impedimento. [feeds] os Oilers conseguem. Não sei o que a liga ganha. Eu só sei que quando eu tivesse que desafiar isso com base no que vi, eu não teria desafiado.”

Knoblauch acertou 4 em 6 na temporada regular nos desafios do treinador. O processo começa com os treinadores de vídeo Noah Segall e Mike Fanelli, que analisam os feeds disponíveis. Eles transmitem um rádio para o assistente técnico Mark Stuart, e a decisão de desafiar é discutida entre os treinadores.

Knoblauch discordou da opinião de Maurice sobre a decisão.

“Na verdade, não pensei que fosse tão perto”, disse Knoblauch. “Na verdade, íamos encerrar imediatamente e tivemos um pouco mais de tempo para revisá-lo. A única hesitação foi que talvez não houvesse o vídeo certo. Na minha opinião, estava definitivamente impedido, mas acho que nunca se sabe . Foi algo que eu quis desafiar quase imediatamente quando vi.”

Foi mais um momento em que um raio de esperança foi frustrado para os Panteras. Eles perderam três jogos consecutivos por um placar combinado de 18-5 e enfrentam a possibilidade de se tornar o segundo time na história da NHL a perder a final da Copa Stanley depois de construir uma vantagem de 3-0.

A Flórida teve uma longa reunião após o jogo com a comissão técnica, a administração e os jogadores.

“Precisamos nos preparar para o Jogo 7”, disse Barkov. “Obviamente, ninguém fica feliz em perder o jogo, mas é isso. Sabemos que podemos melhorar e precisamos melhorar.”