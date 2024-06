Papa Francisco se reúne com os maiores comediantes de Hollywood no Vaticano

Papa Francisco recebeu uma recepção calorosa – e muito engraçada – no Vaticano de alguns dos maiores comediantes da América, incluindo Jimmy Fallon , Chris Rocha dar Whoopi Goldberg .

O pontífice cumprimentou uma tonelada de piadistas famosos na sexta-feira, juntamente com mais de 100 outros quadrinhos e artistas na sede da Igreja Católica Romana em Roma. O objetivo do powwow era “estabelecer uma ligação” entre o humor e o catolicismo.

Desde o início, as piadas começaram a voar quando Francis fez uma frase quando todos chegaram, perguntando: “Isso é algum tipo de piada?” Claro, todos os convidados começaram a rir.

Além das três celebridades mencionadas, outros comediantes de primeira linha presentes incluíram Stephen Colbert , Conan O’Brien dar Julia Louis-Dreyfus … só para citar alguns. Claro, houve muitos apertos de mão – com quase todos os quadrinhos fazendo fila para dizer oi à PF… e, claro, muitas risadas também.

Os relatórios dizem que Francisco elogiou os comediantes pela sua capacidade de fazer o mundo rir durante tempos tão sombrios – com ele dizendo: “Vocês conseguem fazer as pessoas sorrirem mesmo quando lidam com problemas e eventos, grandes e pequenos. dá voz a situações esquecidas; você destaca abusos;