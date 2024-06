‘Para sempre uma lenda’: profissionais reagem à aposentadoria emocional de Michelle Waterson-Gomez no UFC 303

Michelle Waterson-Gomez está chamando isso de carreira.

Após 17 anos, Waterson-Gomez anunciou sua aposentadoria do MMA no sábado, após derrota para Gillian Robertson no UFC 303. Pioneira no futebol feminino e ex-campeã peso átomo do Invicta FC, Waterson-Gomez sai do UFC com um recorde de 6-9 no octógono e recorde geral de 18-13, com vitórias notáveis ​​sobre Jessica Penne, Paige VanZant, Karolina Kowalkiewicz, Felice Herrig e Angela Hill.

Confira abaixo como o mundo do MMA reagiu à emocionante aposentadoria de Waterson-Gomez.

para a única gostosa do caratê! Carreira incrível — Miles Chapo Johns (@milesxjohns) 30 de junho de 2024

Uma carreira incrível para Michelle Waterson. Orgulho de chamá-la de ex-companheira de equipe! — Derek Brunson (@DerekBrunson) 30 de junho de 2024

Muito respeito ✊ caratê gostosa#UFC303 – Chris “El Guapo” Gutierrez (@CGutierrezMMA) 30 de junho de 2024

Julie Kedzie, Twitter