Paris Hilton testemunha perante o Congresso sobre programas de bem-estar infantil

Paris Hilton está defendendo crianças sem voz… testemunhando perante o Congresso em nome das crianças no sistema de bem-estar social e divulgando suas próprias realizações no espaço.

A socialite que virou magnata esteve no Capitólio na quarta-feira para testemunhar sobre os abusos de crianças no sistema – relacionando-os com algumas de suas próprias experiências – antes de mergulhar em como ela está tentando resolver os problemas.