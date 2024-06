Patchy Mix quer que o Bellator persiga José Aldo como seu próximo oponente: ‘Fico com água na boca pensando nessa merda’

Patchy Mix não teve muito a ganhar na revanche contra Magomed Magomedov, já que estrangulou o peso galo russo há menos de dois anos. Ainda assim, Mix não piscou quando esse foi o confronto que o Bellator ofereceu a ele, mas ele teve que tomar uma difícil decisão dividida para manter seu título em seu segundo encontro em maio.

Olhando para trás, para a luta, o atual campeão até 135 libras admite que provavelmente abordou Magomedov com a estratégia errada, enquanto seu oponente fez exatamente as mudanças necessárias para garantir que ele não sofresse outra derrota por finalização. Isso resultou na tempestade perfeita para Mix aguentar uma batalha por 25 minutos consecutivos, mas no final ele ainda deu conta do recado.

“Sinto que ele me estudou muito bem e criou um bom plano de jogo e não acho que lutei com ele necessariamente da maneira correta”, explicou Mix ao falar ao MMA Fighting. “Eu estava apenas tentando acompanhá-lo, usando trocação o tempo todo. Achei que deveria ter tentado mais quedas no início da luta. Mas senti que o superei tão bem da última vez que não precisei mudar meu plano de jogo.

“Portanto, foram bons ajustes da parte dele, mas estou feliz por ter conseguido me ajustar rapidamente. Sou especialista em finalizações, assim como na primeira luta, quase o estrangulei umas três vezes antes de estrangulá-lo até deixá-lo inconsciente. Ele apenas ficou longe de onde eu sou ótimo. Só vou fazer alguns ajustes. Não vou mais deixar ninguém escapar e ficar com eles o tempo todo. Vou misturar mais, forçar as trocas de agarramento. Não importa com quem eu luto.”

Com duas vitórias sobre Magomedov agora, Mix despachou um de seus maiores adversários restantes no elenco do Bellator e é possível que ele esteja pensando em ainda mais revanches no futuro.

Embora tenha mencionado o veterano Leandro Higo como o próximo oponente em potencial após sua última vitória, Mix sabe que outro grande candidato é provavelmente Raufeon Stots, que ele despachou com um nocaute brutal em apenas 80 segundos quando se enfrentaram em agosto de 2023.

Mix insiste que nunca recusará uma luta se o Bellator vier ligar e isso vale para velhos inimigos ou novos opositores, mas idealmente, ele adoraria enfrentar um tipo de desafio totalmente diferente no próximo.

O tipo de desafio que um membro do Hall da Fama do UFC representaria.

“José Aldo é um agente livre”, disse Mix. “Vi que ele recentemente fechou contrato lá no UFC. Então, se ele for assinar com alguém, eu adoraria que o PFL ou o Bellator o contratassem. Ele acabou de lutar com um cara em [135 pounds] em Jonathan Martinez e acho que sou um animal totalmente diferente daquele garoto.

“Para a lenda, muito respeito, mas acho que combino bem com ele. Acho que ele nunca foi finalizado, exceto talvez na sua primeira luta. Isso meio que me excita, algo assim.

Aos 37 anos, Aldo voltou de uma breve aposentadoria e desmantelou Martinez no UFC 301, em abril, com aquela luta servindo como última luta de seu atual contrato com a promoção. Aldo deixou claro depois que quer continuar lutando, mas não tinha certeza do que faria a seguir, especialmente depois de se envolver no boxe nos últimos dois anos.

Com a disputa pelo título dos galos do UFC bastante preenchida agora, enquanto o campeão Sean O’Malley se prepara para enfrentar Merab Dvalishvili no final deste ano e Cory Sandhagen enfrentando Umar Nurmagomedov em uma luta de desafiante número 1 em agosto, Aldo pode ter pelo menos um ano ou mais por farejar outra chance de ouro.

Mas se ele decidisse se juntar ao elenco do Bellator, Aldo poderia potencialmente deslizar para uma luta pelo título contra o Mix e o atual campeão agradece essa oportunidade.

“Fico com água na boca pensando nessa merda”, disse Mix. “Eles precisam de uma grande luta por aquele cara. Há outros para ele, mas ele está em [135] e fora da promoção dele, no mundo sou o peso galo mais bem classificado. Fora de sua promoção e dentro de sua promoção, eu acredito, mas tenho certeza de que está fora dela. Eu sou o cara mais elogiado. Então se ele vai continuar no MMA e vai a algum lugar, eu adoraria ser o cara que o recebe no show. Cabe. Ele é uma lenda e eu o respeito.

“Esse cara pavimentou a estrada. Lembro-me de estar no colégio vendo-o travar algumas das lutas mais loucas.”

Antes da decisão dividida contra Magomedov na revanche, Mix parecia imparável ao conseguir seis vitórias consecutivas, incluindo cinco finalizações por nocaute ou finalização. Como sua luta mais recente foi um pouco acirrada para ser confortável, Mix realmente quer voltar à forma quando competir novamente e ele não conseguia pensar em pessoa melhor para tirar isso dele do que Aldo.

“Tenho certeza de que ele está em busca de grandes desafios”, disse Mix. “Ele acabou de lutar contra Martinez, que também estava com uma sequência de sete vitórias consecutivas. Ele arrasou com Martinez, ele se saiu muito bem. Ele teve uma queda incrível no terceiro assalto, acertou a perna dupla nele. Foi uma reformulação da marca, um amadurecimento, meio que lembra o velho José Aldo naquele card carioca. Foi legal assistir.

“Mas eu gostaria de acabar com aquele cara. Estou com um gosto tão amargo na boca que simplesmente tomei uma decisão. Naquele terceiro assalto, eu nunca deveria ter largado aquela guilhotina e deveria tê-lo estrangulado até ficar inconsciente. Estou batendo a cabeça por isso.”