Patrick e Brittany Mahomes sentam-se na quadra em Dallas para o jogo 3 das finais da NBA

Patrick Mahomes usa uma camisa do Kansas City Chiefs no domingo, mas no fundo ele é nativo do Texas… e é por isso que o 3x MVP da NFL apareceu com sua esposa Bretanha para torcer pelo Dallas Mavericks no importante terceiro jogo contra. o Boston Celtics nas finais da NBA!

O 3x campeão do Super Bowl foi visto na quadra (onde mais?!) com Britt no American Airlines Center… onde o casal sorria para as câmeras.

Não é o primeiro jogo de playoff que os Mahomeses comparecem… eles também estavam se preparando para uma disputa nas finais da Conferência Oeste entre o Mavericks e o Minnesota Timberwolves.

Esse é o jogo onde eles trouxeram Travis Kelce — dar Taylor Swifto namorado de foi vaiado (Trav não é do Texas)!

Os Mahomes não foram a única dupla famosa a chegar às finais da NBA… Dirk Nowitzki dar Steve Nash, ex-companheiros de equipe superstar do Mavs também estavam aproveitando seus assentos na quadra.

Steve Nash só está entusiasmado porque Dirk lhe deu uma cotovelada no peito 😂 pic.twitter.com/ACVS90Ne80 – A conta de CJ Fogler pode ou não ser notável (@cjzero) 13 de junho de 2024

Na verdade, houve um momento engraçado entre as duas lendas da NBA… as câmeras flagraram Nowitzki dando uma cotovelada no peito de Nash enquanto ele tentava fazer com que o membro do Hall da Fama se animasse durante o jogo.

Uma lenda do Dallas Cowboys Emmitt Smith também estava lá, descansando com Dirk e Nash. Músico texano Jus Lyons Também conhecido como GuitarSlayer também se apresentou no jogo.



Infelizmente, as celebridades do Texas tiveram que assistir os Mavericks perderem o jogo crítico, caindo por 3 a 0 na série, levando-os à beira da eliminação.

Luka Doncic cometeu falta faltando vários minutos para o fim do 4º e foi isso.