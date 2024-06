Patrick Mahomes não comparecerá à reunião de 10 anos com seus amigos do ensino médio por este simples motivo

Patrick Mahomeso quarterback superstar do Chefes de Kansas City, está se preparando para a reunião de 10 anos do ensino médio, mas, infelizmente, ele não poderá comparecer às próximas celebrações. Falando para a PESSOA no Cerimônia do anel do Super Bowl de 2024Patrick revelou que já se passou uma década desde que ele deixou a Whitehouse High School no Texas. Embora não esteja presente pessoalmente, ele expressou seus melhores votos para seus ex-colegas.

“É em setembro. Na verdade, conversamos sobre isso com meus amigos no fim de semana passado”, Patrick compartilhou com a PEOPLE. “Então, para mim são 10 anos, ela é mais velha que eu”, acrescentou, apontando para sua esposa Brittany, que também tem 28 anos. O casal, que são namorados no ensino médio, se conheceram quando Brittany estava no primeiro ano e Patrick estava no segundo ano. “Ela está com 11 anos agora. Mas não poderei comemorar, mas vou enviar meus melhores votos a todos os meus colegas”, explicou Patrick.

Patrick Mahomes e Travis Kelce surpreendem em trajes opostos na cerimônia do anel do Chiefs

A cerimônia do anel do Super Bowl, realizada no Museu de Arte Nelson-Atkins, em Kansas City, foi um evento especial para Patrick e seus companheiros de equipe. Seguindo os chefes vitória impressionante por 25-22 sobre o San Francisco 49ers no Allegiant Stadium em Las Vegas em 11 de fevereiro de 2024, Patrick foi nomeado MVP do Super Bowl 2024. A cerimônia foi chamativa, onde a equipe recebeu seus merecidos anéis.

Em um momento emocionante do evento, Patrick e seu companheiro de equipe Travis Kelce conheceram um jovem sobrevivente do câncer. Os dois jogadores também encontraram a irmã do sobrevivente, que vestia orgulhosamente uma camisa do ‘Namorado de Taylor’. São momentos como esses que mostram o impacto que atletas como Patrick e Travis têm fora do campo de futebol.

Mahomes reflete sobre a reunião do ensino médio e velhos amigos

Acompanhando Patrick na cerimônia estava sua esposa Brittany, que também compartilhou alguns momentos especiais com ele. O casal está junto desde os tempos de colégio e sua duradoura história de amor é uma inspiração para muitos. A presença deles no evento acrescentou um toque de calor e alegria ao clima de celebração.

Embora Patrick possa não poder comparecer pessoalmente à reunião do ensino médio, seu espírito e votos de felicidades serão, sem dúvida, sentidos por seus ex-colegas. À medida que continua a destacar-se na sua carreira no futebol, dentro e fora do campo, Patrick permanece com os pés no chão e ligado às suas raízes, o que o torna não apenas um atleta notável, mas também uma figura querida na sua comunidade.