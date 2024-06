Paul Mescal em encontro com Gracie Abrams em Londres

Temos um possível alerta de novo casal do outro lado da lagoa… porque acabamos de receber fotos de Paulo Mescal em um encontro com Gracie Abrams .

A saída vem logo após Gracie lançar seu segundo álbum, “The Secret of Us”… que conta com uma colaboração com Taylor Swift – aquele que eles passaram a noite inteira escrevendo no apartamento de Tay Tay em Nova York quando TS apagou um incêndio na cozinha.